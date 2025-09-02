曝照片疑遭針孔偷拍引藍營質疑 沈伯洋批：科技盲加法盲

民進黨立委沈伯洋近日透露曾遭人跟蹤，甚至還將機車停在自家門口，裝設針孔攝影機偷拍。（記者謝君臨翻攝）

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委沈伯洋近日透露曾遭人跟蹤，甚至還將機車停在自家門口，裝設針孔攝影機偷拍，報警至今無果。對於藍營質疑「為何不能裝行車記錄器」等質疑，沈今表示，這種天線及劣質針孔，怎麼會是行車記錄器？國民黨不是有號稱科技立委，這個案件他只能說國民黨真的是「科技盲加法盲」。

沈伯洋8月31日接受節目「話時代人物」訪問時提到，某次他在住家門口發現一輛可疑摩托車，乍看只是螺絲固定，但仔細一看竟是裝有針孔的攝影設備，電池收在坐墊下，外觀則偽裝成摩托車螺絲。他立即報警，沒想到不到1小時，涉案摩托車便消失無蹤，雖然事前有拍下車牌，但後續追查仍陷入僵局。

面對藍營質疑、挖苦，沈伯洋今無奈表示，這個案件他只能說國民黨真的是「科技盲加法盲」，請問照片中的這種天線及劣質針孔，「怎麼會是行車紀錄器？不是有號稱科技立委？」其次，這個針孔並非在住家、廁所看到，而是在他家外面的公共空間，在公共空間發現針孔，除非有個案疑慮，不然也只能慢慢調查。

沈伯洋說，他就是以一般公民的身份，沒有拿來炒作新聞，讓國安單位、警察單位慢慢調查，這樣才知道到底有沒有安全上的疑慮，國民黨立委連法律都不懂？

沈伯洋反問，「請問如果這幾位立委那麼關心的話，請問法條是哪一條？如果你們真的關心的話，現在敢不敢直接立法，說在路上不能夠有攝影機，這個民意會有多大反彈，根本就是不懂法律的法盲，再加上科技也不懂的科技盲。台灣的立委有這樣的水準，真的是令人感到非常悲哀。」

