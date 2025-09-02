北檢列為集遊法「他」字案被告 黃國昌：賴清德放馬過來

館長今早一抵達法院，先與民眾黨主席黃國昌寒暄致意，隨後也為「小草」簽名，一起合影。（記者王藝菘攝）

2025/09/02 11:54

〔記者張文川／台北報導〕民眾黨8月30日在台北市舉行「公民走讀」活動，在愛國西路與警方爆發衝突，多人攀上警方人牆在員警頭頂上「人體衝浪」嬉鬧，中正一分局督察組長遭民眾黨主席黃國昌勒脖，全程共造成8名員警受傷，警方將依集會遊行法、刑法強制、妨害公務等罪嫌送辦，台北地檢署指出，當日值班檢察官已分「他」字案偵辦，黃國昌被列為被告；黃國昌對此回應表示，他已不是第一次被列為集遊法被告，「賴清德，放馬過來」。

黃國昌表示，他被國家機器用集會遊行法列為他字案被告，也不是第一次了，過去高喊要廢除集遊惡法的民主進步黨，現在要用集遊惡法來追殺他們看不順眼的人，「我只有一句話，賴清德，放馬過來」。

黃國昌說，民進黨政府掌權了以後，做這種丟人現眼的事、做這種以前自己唾棄的事，我只能說，這個執政黨墮落的速度，真的是讓人匪夷所思，民進黨以為動用司法檢調國家機器，可以讓反對它的人噤聲，他要敬告賴清德總統、卓榮泰，「你們錯了」，人民不僅不會噤聲，只會越來越大聲。

黃國昌上午至台北地院旁聽京華城案，休庭時受訪表示上述意見。至於今日庭訊內容，黃國昌認為，上午由檢察官詰問台北市前副市長彭振聲，檢方在問一些基本而枝微末節的事，他認為檢方是在拖延訴訟程序，配合執政黨繼續關押柯文哲的目的。

黃國昌稱他聽到彭證詞的2個重點，1是彭振聲說柯文哲從未叫彭處理京華城的案子，2是都委會是由所有委員合議討論，彭作為會議主席，沒有權力做任何決定，而是綜整各委員意見討論後做成結論。

民眾黨主席黃國昌被列為集遊法「他案」被告。（記者張文川攝）

