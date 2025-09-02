民進黨籍立委楊曜宣布不再參選 為澎湖政壇投入震撼彈

楊曜每日搭機往返立院與澎湖，努力為澎湖爭取建設。（楊曜提供）

2025/09/02 11:54

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖民進黨籍立委楊曜，今（2日）在臉書發文，宣布以個人健康理由，本屆立委任期屆滿不再參選連任，感謝鄉親的支持，讓楊曜從2012年起連任了4屆立委，由於楊曜為民進黨澎湖精神領袖，選擇急流勇退華麗轉身，為澎湖政壇投下重磅震撼彈，直接衝擊下屆澎湖藍綠2黨立委佈局，甚至提前至縣長選舉。

楊曜做為澎湖唯一的中央民代，在任期內拖著飽受睡眠障礙折磨的身軀、背負著民眾的期待、承擔著推動澎湖進步的責任，勉力前行。總是希望在每日往返澎湖台北的奔波中，完成每一件確保民眾權益和有利澎湖發展的事務。面對無解的睡眠障礙，楊曜表示，早在2022年縣長選舉結束時，就決定這屆立委當選後，任滿退休。

請繼續往下閱讀...

由於立法院及服務處助理團隊跟楊曜一起工作多年，為了讓同事們提早規劃職涯，楊曜早在去年立委就職前，已經告訴他們不再參選公職的決定，並得到同事們的諒解。這2年雖然中央至地方同為民進黨執政，但澎湖的建設完全停擺、產業發展的瓶頸難以突破，深愛澎湖的楊曜對此感到十分焦慮，而這份憂心與焦慮加劇了我的睡眠障礙，令人更感力不從心。

為了讓民進黨可以妥善佈局2028立委選舉，7月份楊曜已經向民進黨中央黨部報告了自己的健康狀況並且表明不再參選任何公職的決定。未來剩餘2年任期，楊曜和助理團隊會把所有心力聚焦在澎湖的事務，希望可以突破困境讓澎湖的未來更美好。楊曜再次誠摯感謝民眾的支持與愛護，祈願天佑澎湖。

澎湖民進黨精神領袖立委楊曜，宣布下屆不再參選。（楊曜提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法