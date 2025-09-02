蔣萬安以人權之名支持民眾黨 何孟樺：政績多了員警哀號聲

民進黨議員何孟樺說，蔣萬安用聲援柯文哲人權來合理化黃國昌衝擊警方防線，不是在支持人權，而是在給民眾黨在首都滋事開綠燈。（資料照）

2025/09/02 12:28

〔記者何玉華／台北報導〕民眾黨8月30日「走讀」行動與警方爆發衝突，畫面清楚顯示民眾黨主席黃國昌以手臂勒警脖子，警方事後依違反集遊法、強制罪、妨害公務等罪嫌將黃國昌等人送辦。台北市長蔣萬安今表態支持民眾黨呼籲各界保障民眾黨前主席柯文哲的人權，民進黨議員何孟樺認為，蔣萬安用聲援柯文哲人權來合理化黃國昌衝擊警方防線，不是在支持人權，而是在給民眾黨在首都滋事開綠燈；民眾黨有了蔣萬安的免死口諭，警方的威嚇力將蕩然無存。

何孟樺認為，民眾黨未來就可以用聲援柯文哲人權為由，在台北市四處集會甚至滋擾。長此以往，恐怕蔣萬安的政績除了嬰兒的啼哭聲外，還會多出員警的哀號聲。

蔣萬安今上午出席秋祭忠烈陣（公）亡將士典禮受訪時，從職權、人權角度說明他的看法，表示警局同仁職責依法執勤，從法治原則而言，警局必須依法處理。又說事情的根源是民眾黨前主席柯文哲因案被羈押超過一年，很難讓人不去想像是不是在押人取供？用這樣的手段針對一位曾經參選的第三大政黨主席，這在任何民主國家都難以想像。從人權角度，可以理解民眾黨支持者為何要走上街頭，「我也支持民眾黨呼籲各界，保障柯文哲前主席的人權」。

何孟樺說，捍衛柯文哲人權的方法是在法庭上為他辯護，而不是在法庭外聚眾抗爭。捍衛柯文哲人權，不代表黃國昌就可以蓄意衝擊警方，也不代表黃國昌可以用AI造假內容回應媒體。

何孟樺表示，蔣萬安用聲援柯文哲人權來合理化黃國昌衝擊警方防線，不是在支持人權，而是在給民眾黨在首都滋事開綠燈，這就跟縱容親信安插人事一樣，都是在為難基層。

