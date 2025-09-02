為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    中國閱兵不見「自由國家」 慘淪威權同學會

    中國明日將在天安門廣場舉行九三大閱兵，幾乎無自由國家參與。圖為共軍閱兵參演部隊進行排練。（歐新社）

    中國明日將在天安門廣場舉行九三大閱兵，幾乎無自由國家參與。圖為共軍閱兵參演部隊進行排練。（歐新社）

    2025/09/02 11:49

    〔記者陳昀／台北報導〕中國明將舉行「抗戰勝利80週年」盛大閱兵，邀集俄羅斯總統普廷、北韓領導人金正恩、伊朗總統等爭議元首同台，被批評「邪惡軸心嘉年華」；據自由之家（Freedom House）年度最新統計，出席的20多個國家中，絕大多數屬於「不自由」的威權體制，「自由國家」幾乎缺席，讓這場閱兵更淪為「威權同學會」。

    自由之家將國家依政治權利與公民自由狀況，分為「自由、部分自由、不自由」3類。據分類，中國、俄羅斯、北韓、伊朗、白俄羅斯等核心與會國，全屬於「不自由」等級；參加閱兵的中亞國家，如哈薩克、烏茲別克、塔吉克，也全部落在「部分自由」或「不自由」區間，這也意味著，當中國以「反法西斯」名義號召各國聚首時，真正響應者卻幾乎全是威權或極權政權。

    國安人士分析，這場閱兵在國際輿論的對比下格外諷刺，二戰80年後，當年發動戰爭的侵略國德國、日本、義大利，如今都已成為百分之百的民主國家，甚至是民主自由指標的前段班。反倒是當年號稱反法西斯陣營的同盟國中國與俄羅斯，卻淪落成今日威權與極權的代表。

    該人士說，中國這場閱兵本想展現軍力與正當性，卻意外凸顯了它與一群「不自由國家」的綑綁，讓國際社會看到的不是正義，而是威權的集結。

    國安人士指出，除了俄羅斯正侵略烏克蘭、北韓輸送軍火甚至出兵助俄外，伊朗也在中東透過代理人戰爭與恐怖行動擴張勢力，這場閱兵更像是「全世界不學好的小朋友抱團取暖」，對未來國際秩序形成直接挑戰。

    「當威權國家彼此互相壯膽、對西方民主國家擺出抵制、敵對姿態，將嚴重衝擊國際規範與二戰後好不容易建立起的穩定國際體系。」國安人士警告，民主世界應高度警覺。

    國安人士直言，這場被中國冠上「反法西斯」名義的閱兵，本應是紀念戰勝侵略者、彰顯自由價值的場合，如今卻成了「威權同學會」。對照二戰80週年後民主與極權的分野，這或許是歷史最諷刺的一幕。

