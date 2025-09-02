為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    黃國昌誤稱中科院「財團法人」 林秉宥：連基本常識都沒有的監督

    館長今早一抵達法院，先與民眾黨主席黃國昌寒暄致意，隨後也為「小草」簽名，一起合影。（記者王藝菘攝）

    館長今早一抵達法院，先與民眾黨主席黃國昌寒暄致意，隨後也為「小草」簽名，一起合影。（記者王藝菘攝）

    2025/09/02 11:49

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌今（2日）在臉書發文質疑：「中科院的標案機密資訊是可以拿來兜售的嗎？」強調有內部人員拿著中科院標案機密文件向廠商兜售要錢，質問國防部長兼中科院董事長顧立雄是否知情。不過新北市議員林秉宥揪出黃國昌文中錯誤，黃將中科院指為「財團法人」，實際上是「行政法人」，林諷刺地說：「連這種基本常識都沒有的監督，真的可以先不要。」

    黃國昌在臉書貼文指出，中科院在我國國防自主上扮演關鍵角色，但中科院以「財團法人」的型態組織，各項高額經費的採購，卻經常不受政府採購法等相關規範之管制，自成體系地辦理相關招標採購。黃宣稱：「內部控管卻一蹋糊塗，不僅滋生貪腐弊案的溫床，更可能因此洩露重要國防機密。」

    黃國昌指出：「過去幾個月，竟然有內部人員拿著中科院鵬園院區智慧監控指管系統的標案機密文件，大剌剌地四處向廠商兜售要錢，行徑之乖張，令人不敢置信。更離譜的是，這還不是單一個案，背後還涉及一整串軍事採購弊案。請問國防部部長兼中科院董事長顧立雄：這些為謀私利罔顧國安之貪腐劣行，國防部都不知道嗎？還是睜一隻眼、閉一隻眼，有錢大家撈？」

    針對黃國昌的貼文，林秉宥在臉書提到：「看到新聞報導黃國昌在自己臉書上披露中科院的弊案，想說來仔細看看，結果看到黃國昌說中科院是財團法人，直接END。」林秉宥強調，中科院是「行政法人」，不是「財團法人」，這並不是什麼機密，甚至可以說是業界常識，林直言：「連這種基本常識都沒有的監督，真的可以先不要。」

    中華民國法定的半官方機構為「行政法人」，是在國家及地方自治團體之外，由中央目的事業主管機關為了執行特定公共任務，依《行政法人法》設立之具有人事以及財務自主性的公法人機構，中科院、國訓中心、國家太空中心等都屬於「行政法人」。

    黃國昌質疑中科院機密文件外流一案，在臉書將中科院寫為「財團法人」。新北市議員林秉宥強調，中科院是「行政法人」而非「財團法人」，並批評：「連這種基本常識都沒有的監督，真的可以先不要。」（資料照）

    黃國昌質疑中科院機密文件外流一案，在臉書將中科院寫為「財團法人」。新北市議員林秉宥強調，中科院是「行政法人」而非「財團法人」，並批評：「連這種基本常識都沒有的監督，真的可以先不要。」（資料照）

