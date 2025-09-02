今年1至7月對中投資減74.84％ 陸委會示警台商投資風險

9月1日起中國社會保險強制納保，陸委會示警，當前中國經濟下行、工作難尋、企業難營，美中貿易戰持續影響，強制社保政策無疑是雪上加霜，台商赴中投資務必審慎評估。（圖擷取自臉書）

2025/09/02 11:27

〔記者陳鈺馥／台北報導〕9月1日起中國社會保險強制納保，陸委會示警，當前中國經濟下行、工作難尋、企業難營，美中貿易戰持續影響，強制社保政策無疑是雪上加霜，台商赴中投資務必審慎評估。

陸委會發文指出，中國9月1日起將嚴格執行繳納社會保險制度，勞資雙方都須繳納社保，過去雙方私下達成「不繳社保」的約定均屬無效，表面上看似強化勞工權益與健全社保制度，實際上對中小微型企業與基層勞工帶來沉重衝擊。

陸委會分析，中國社會保險制度涵蓋養老、醫療、失業、工傷、生育五險及住房公積金，稱為「五險一金」，企業須負擔稅前工資的30%至40%，員工則需繳納10.5%至22.5%，合計費率最低40%，最高甚至超過60%，遠超過已開發國家，德國約35%。

陸委會舉例，對企業而言，強制繳納社保增加經營成本；對勞工而言，月收入實質所得則會減少，甚至有領薪1萬元（台幣），扣完社保費只剩下不到3000元（台幣）的例子。

依據經濟部投審司最新資料，2025年1至7月核准對中國投資件數為128件，較去年同期減少40.74%；核准投資、增資金額計美金7億7281萬8000元，較上年同期減少74.84%，顯見台商對於中國的投資意願已大幅降低。

陸委會提醒，當前中國經濟下行、工作難尋、企業難營，美中貿易戰持續影響，9/1後強制社保政策無疑是雪上加霜，提醒台商朋友赴中投資務必審慎評估風險。

