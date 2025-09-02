為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    今年1至7月對中投資減74.84％ 陸委會示警台商投資風險

    9月1日起中國社會保險強制納保，陸委會示警，當前中國經濟下行、工作難尋、企業難營，美中貿易戰持續影響，強制社保政策無疑是雪上加霜，台商赴中投資務必審慎評估。（圖擷取自臉書）

    9月1日起中國社會保險強制納保，陸委會示警，當前中國經濟下行、工作難尋、企業難營，美中貿易戰持續影響，強制社保政策無疑是雪上加霜，台商赴中投資務必審慎評估。（圖擷取自臉書）

    2025/09/02 11:27

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕9月1日起中國社會保險強制納保，陸委會示警，當前中國經濟下行、工作難尋、企業難營，美中貿易戰持續影響，強制社保政策無疑是雪上加霜，台商赴中投資務必審慎評估。

    陸委會發文指出，中國9月1日起將嚴格執行繳納社會保險制度，勞資雙方都須繳納社保，過去雙方私下達成「不繳社保」的約定均屬無效，表面上看似強化勞工權益與健全社保制度，實際上對中小微型企業與基層勞工帶來沉重衝擊。

    陸委會分析，中國社會保險制度涵蓋養老、醫療、失業、工傷、生育五險及住房公積金，稱為「五險一金」，企業須負擔稅前工資的30%至40%，員工則需繳納10.5%至22.5%，合計費率最低40%，最高甚至超過60%，遠超過已開發國家，德國約35%。

    陸委會舉例，對企業而言，強制繳納社保增加經營成本；對勞工而言，月收入實質所得則會減少，甚至有領薪1萬元（台幣），扣完社保費只剩下不到3000元（台幣）的例子。

    依據經濟部投審司最新資料，2025年1至7月核准對中國投資件數為128件，較去年同期減少40.74%；核准投資、增資金額計美金7億7281萬8000元，較上年同期減少74.84%，顯見台商對於中國的投資意願已大幅降低。

    陸委會提醒，當前中國經濟下行、工作難尋、企業難營，美中貿易戰持續影響，9/1後強制社保政策無疑是雪上加霜，提醒台商朋友赴中投資務必審慎評估風險。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播