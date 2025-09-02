為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    沈伯洋稱被裝針孔偷拍 劉世芳：希望警方能說明偵辦進度

    內政部長劉世芳。（記者廖振輝攝）

    內政部長劉世芳。（記者廖振輝攝）

    2025/09/02 13:57

    〔記者邱俊福／台北報導〕針對立委沈伯洋稱家門口遭裝針孔偷拍事件，內政部長劉世芳表示，台灣公民或任何公眾人物，只要人身安全受威脅時，警政署或地方警察機關都會按照相關規定辦理，尊重各自地方警察在保護跟蹤擾騷或妨害公務的各項作為，但也希望在不洩漏個資的情況下，當地警方可以對外說明偵辦的進度。

    台北市警察局局長李西河在面對媒體提問時，表示目前查無事證，已加強當事人的人身與住處安全維護，並將持續與沈伯洋委員辦公室聯繫，如有新事證將積極偵辦。

    李西河表示，當時調閱相關監視器與車辨系統進行調查，查無事證，因此就目前的調查與證據，尚無法證明有監視行為，現案件由轄區派出所與當事人立委沈伯洋聯繫，當時沈伯洋表示暫不提告，若現在有新事證，警方將配合積極偵辦，並請提告。

    劉世芳則指出，我們在台灣的公民或是任何公眾人物，只要人身受到威脅的時候，警政署或是地方的警察機關都會按照相關的規定來辦理，我們也尊重各自地方警察在保護跟蹤擾騷或是妨害公務上的各項行為，至於個別公眾人物受到這樣的狀況下，在不洩漏個資的情狀之下，來對外說明偵辦的進度。

    據了解，劉世芳與李西河兩人是於今天出席「2025國際警察合作論壇-打擊跨境犯罪研討會」開幕時，做出以上表示。

    台北市警局局長李西河今天出席「2025國際警察合作論壇-打擊跨境犯罪研討會」開幕時，接受媒體訪問。（記者邱俊福翻攝）

    台北市警局局長李西河今天出席「2025國際警察合作論壇-打擊跨境犯罪研討會」開幕時，接受媒體訪問。（記者邱俊福翻攝）

