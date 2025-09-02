為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    洪秀柱執意參加93閱兵 國民黨：前黨務人士立場並非當前黨的立場

    針對前國民黨主席洪秀柱將出席明日中共93大閱兵，國民黨文傳會主委林寬裕今日表示，前黨務人士的立場並非當前黨的立場。（資料照）

    2025/09/02 11:57

    首次上稿11:36
    更新時間11:57

    〔記者施曉光／台北報導〕針對前國民黨主席洪秀柱將出席明日中共在北京天安門廣場前舉行的93大閱兵，國民黨文傳會主委林寬裕今日表示，黨主席朱立倫昨日已就此做出回應，林寬裕並強調，前黨務人士的立場並非當前黨的立場，就如陳文茜、郭正亮、鄭麗文等人立場並非等同民進黨現在的立場一樣。

    朱立倫昨日受訪表示，對於兩岸的相關訪問，一定要遵守政府通過的法律，在法律的規範之下，不用去禁止任何的個人，但只要從事過相關重要公職者，一定要遵守相關的法律。

    對於外界關切洪秀柱參加93大閱兵，是否涉及黨紀問題？藍營人士認為，洪秀柱應該沒有違反國家法令，畢竟洪秀柱目前不具有公職身分，也非曾經涉及國家機密的退休官員，所以應該沒有受到相關法規的限制，頂多只是政治效應的考慮，再加上9月3日還沒有到，怎能推測某一個人會怎麼樣，此時談考紀問題並不適合。

    2015年中共舉辦抗戰勝利70週年閱兵典禮，前國民黨主席連戰受邀出席也引發爭議，包括前總統馬英九、前行政院長郝柏村都公開表達反對他出席閱兵，馬政府與國民黨也呼籲退將不要參加，當時同樣為國民黨主席的朱立倫則說，會就不同聲音送交考紀會或中常會等相關單位討論，但後來沒有下文。

    甚至這次執意參加中共93大閱兵的洪秀柱，在當年還是國民黨總統參選人的身分，透過競選辦公室發出聲明批評連戰未考慮國人感受，傷害國人感情，令人遺憾。

    熱門推播