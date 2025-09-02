賴清德將邀綠委餐敘 賴瑞隆：會為中南部財政困境發聲

民進黨立委賴瑞隆。（資料照）

2025/09/02 11:21

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院9月1日開啟新會期，而在開議前，兼任民進黨主席的總統賴清德將循往例，分4批邀請民進黨各派系立委餐敘，就總預算等議案進行溝通討論。民進黨立委賴瑞隆表示，藍白立委主導通過的「財政收支劃分法」對中南部縣市的財政造成相當大的影響，他會適度反應，討論如何平衡南部需求。

立法院第11屆第4會期於昨日、今日進行立委報到，民進黨各派系立委陸續接到賴清德的邀宴電話，擬於國會開議前，傾聽所有黨籍立委的意見。

對此，賴瑞隆表示，新會期開始，賴總統邀集黨籍立委分批座談，除傾聽意見，也作為新會期政策上的討論，特別這個會期是預算會期，會審查各項預算，包括藍白國會多數所通過重北輕南的財劃法，對於中南部造成相當大的影響，這部分也會適度向行政團隊表達，看如何平衡中南部的需求。

賴瑞隆也說，包括這次美國總統川普實施對等關稅對很多企業造成的影響，黨籍立委也會持續向總統建言、持續加強對於受創企業的照顧。另外，有關新會期開始後的優先法案、預算部分，也希望能夠持續的衡平全台灣的發展，不要重北輕南，不要落入到藍白國會只重台北而輕南部、輕高雄的狀況。

賴瑞隆強調，他將會利用和總統聚會的時間，來為中南部、為高雄發聲，爭取高雄、爭取中南部的權益。

民進黨立委林岱樺則說，針對賴總統要和所有黨籍立委分批交流、溝通，這是歷任總統在國會正式開議前，府院黨的一個溝通機制、平台。她認為，目前總統面對國內外的處境確實是非常辛苦，所以自己將會是總統執行改革的最佳助手，只要總統力行其改革政策，「我一定是他最佳的戰力、夥伴！」

