    洪秀柱赴中參加93閱兵 北社：淪邪惡軸心統戰工具 背叛台灣民主

    前國民黨主席洪秀柱接受中共邀請參加明日於北京天安門廣場前舉行的93大閱兵，北社今日發聲明譴責洪秀柱背叛台灣民主。（資料照）

    前國民黨主席洪秀柱接受中共邀請參加明日於北京天安門廣場前舉行的93大閱兵，北社今日發聲明譴責洪秀柱背叛台灣民主。（資料照）

    2025/09/02 11:25

    〔記者林哲遠／台北報導〕前國民黨主席洪秀柱接受中共邀請參加明日於北京天安門廣場前舉行的93大閱兵，昨晚已搭機抵達北京。北社今日發聲明譴責，國民黨前重要幹部竟計畫出席此等場合，淪為俄國總統普廷、北韓領導人金正恩、伊朗總統等威權領袖的統戰工具，這不僅是對台灣民主的背叛，更將向國際釋出嚴重誤導訊號。

    北社指出，中國將於九月三日舉行所謂「抗戰勝利八十週年閱兵」，高舉軍事威權，企圖篡改二戰史觀，並藉此宣稱對台主權。更令人痛心的是，國民黨前重要幹部竟計畫出席此等場合，淪為普廷、金正恩、伊朗總統等威權領袖的統戰工具，這不僅是對台灣民主的背叛，更將向國際釋出嚴重誤導訊號。

    「台灣的國家定位源自民主自決，絕非外來政權所能干預！」北社痛批，中國藉閱兵包裝史觀，企圖以「邪惡軸心」之姿拉攏台灣少數政客，營造「兩岸同調」假象。若國民黨政要高調參與，不僅將使國際誤認台灣政黨默許中共立場，更等同矮化國家主權，踐踏人民意志。

    北社強調，國民黨真正應該做的，是與民主社會並肩，勸告中共當局善待人民，與其製造武器，不如創造經濟，兩岸人民各自過好日子才是根本。

    「對國家的忠誠，是不可動搖的核心價值」。北社認為，凡附和中國政治操弄者，終將被歷史記錄為出賣台灣的背叛者，呼籲各界嚴守民主底線，並向國際堅定傳達唯一訊息「台灣是自由的、主權獨立的國家，絕不容任何勢力踐踏與混淆。」

    圖
    圖
