    首頁　>　政治

    民眾黨走讀8警受傷 劉世芳：尊重司法程序偵查

    內政部長劉世芳2日出席警政署舉辦的「2025國際警察合作論壇-打擊跨境犯罪研討會」開幕式，會前受訪。（記者廖振輝攝）

    2025/09/02 11:21

    〔記者邱俊福／台北報導〕台灣民眾黨在台北市舉辦「司法改革公民走讀」活動，黨主席黃國昌涉嫌率眾衝撞拒馬、和警方推擠，造成8名官警受傷，內政部長劉世芳今天強調，蒐證清楚後，不管是妨害公務或是其他有違反集會遊行法，將函送地檢署偵辦，一切尊重司法程序的偵查。至於個別公眾人物受到這樣的狀況下，劉世芳說，在不洩漏個資的情狀之下，希望當地警方可以對外說明偵辦的進度。

    劉世芳於出席「2025國際警察合作論壇-打擊跨境犯罪研討會」開幕時受訪表示，民眾黨黨主席跟部分民代或是民代候選人舉辦的聚眾活動，立場已表達很清楚，第一我們尊重台北市警局對集會遊行的准駁，第二支持警政署及台北市警方用柔性方式處理這場的聚眾活動；至於當天聚眾活動，有8位員警受傷，會在蒐證清楚後，不管是妨害公務或是其他有違反集會遊行法，將函送地檢署處理偵辦。

    劉世芳指出，台灣公民或任何公眾人物，只要人身安全受威脅時，警政署或地方警察機關都會按照相關規定辦理，尊重各自地方警察在保護跟蹤擾騷或妨害公務的各項作為。

    至於民眾黨立委陳昭姿提到走讀活動，表示警方被下令「上面說只要放人一步，立刻拔官」。台北市警察局長李西河受訪表示，守土有責與拔官無關，且未有任何長官下達相關指示，所有警察均應依勤務職責執行任務，這也是勤務應有的責任態度。

    李西河表示當時調閱相關監視器與車辨系統進行調查，查無事證，因此就目前的調查與證據，尚無法證明有監視行為，現案件由轄區派出所與當事人立委沈伯洋聯繫，當時沈伯洋表示暫不提告，若現在有新事證，警方將配合積極偵辦，並請提告。

    台北市警察局長李西河2日出席警政署舉辦的「2025國際警察合作論壇-打擊跨境犯罪研討會」開幕式，會前受訪。（記者廖振輝攝）

