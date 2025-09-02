沈伯洋自曝被跟監報警仍死局 蔣萬安：不會沒有下文

台北市長蔣萬安赴忠烈祠出席114年秋祭大典，針對沈伯洋自曝被跟監表示，警局都有即時回覆，不會沒下文。（記者陳逸寬攝）

〔記者甘孟霖／台北報導〕民進黨立委沈伯洋日前透露曾遭人跟蹤，甚至還將機車停在自家門口，裝設針孔攝影機偷拍，報警後目前仍是死局；市警局昨回應，尚查無不法情事。台北市長蔣萬安今天（2日）表示，警局都有調查，不會沒有下文。

沈伯洋日前受訪說，某次他在住家門口發現一輛可疑機車，乍看只是螺絲固定，但仔細一看竟是裝有針孔的攝影設備，但報警後不到一小時，涉案機車已消失無蹤，雖然事前有拍下車牌，但追查後仍陷入僵局。

北市警大安警分局昨回應，經調閱該車監視器影像及車牌辨識系統等方式查證，尚查無不法情事，當時立即告知沈委員，並增派警力加強巡邏及周遭安全維護。

蔣萬安今接受媒體聯訪被問到，依台北市監視器密度，如有人跟監應該早就找到，警察局有可能抓不出來？蔣萬安回應，警察局已經對外說明，都有在調查，也有即時回覆，不會沒有下文。

