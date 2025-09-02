中國辦九三閱兵扭曲史實 陸委會：對日抗戰PRC不存在

陸委會今日強調，中共近年來一再扭曲史實，聲稱主導對日抗戰，進而舉辦「九三閱兵」等系列活動，目的是要在國際上強化其「一中原則」的論述，但中華民國對日抗戰期間，中華人民共和國根本不存在。（圖擷取自臉書）

2025/09/02 11:00

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國明天將舉行九三閱兵，陸委會今日強調，中共近年來一再扭曲史實，聲稱主導對日抗戰，進而舉辦「九三閱兵」等系列活動，目的是要在國際上強化其「一中原則」的論述，但中華民國對日抗戰期間，中華人民共和國（PRC）根本不存在。

陸委會發文指出，今年是中華民國政府領導全體軍民團結奮戰，取得反侵略最終勝利的80週年，亦為二次世界大戰結束80週年。紀念抗戰勝利，最重要的是凸顯「和平」的重要性，並彰顯「反侵略」的精神與價值。

陸委會痛批，中共近年來一再扭曲史實，聲稱主導對日抗戰，進而舉辦「九三閱兵」等系列活動，目的是要在國際上強化其「一中原則」的論述，錯誤連結聯合國大會2758號決議文，意圖消滅矮化中華民國、捏造台灣歸屬於中華人民共和國，但中華民國對日抗戰期間，中華人民共和國根本不存在。

陸委會強調，為確保國家主權尊嚴與利益，防範中共統戰操作，本會說明政府政策立場如下：一、禁止中央與地方政府現職人員出席中共「九三閱兵」及其官方主導之相關活動。二、曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之特定身分人員，依法不得參與中共黨政軍所舉辦的慶典與活動，而有妨害國家尊嚴之行為。

陸委會警告，三、倘有政黨、法人、人民團體或個別人士赴中參加相關活動，涉及與中方從事任何形式之合作行為，主管機關將依兩岸條例等相關法律規定裁罰。

陸委會再次呼籲國人團結一致，共同捍衛國家主權尊嚴，切勿參加中共「九三閱兵」及其官方主導的相關活動，共同表達「反侵略、爭自由、顧家園、護主權」的堅定決心。

