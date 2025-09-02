黃國昌勒警泛藍群眾聲量暴衝 聲量看政治：藍若忽視恐成墊腳石

民眾黨上週末舉行走讀，黨主席黃國昌被拍到疑似勒警，8名員警掛彩送醫。（圖擷取自民眾之聲YouTube）

2025/09/02 14:26

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌8月30日未成功申請路權下，發起「司法改革 公民走讀」強闖禁制區，並與警方發生推擠衝突，導致8名員警受傷。粉專「聲量看政治」分析直播平台上的聲量變化，指此事雖引發社群輿論，但聲量全面暴衝的卻是泛藍群眾。該粉專分析，這場小草抗爭不僅引發藍營群眾情緒投射，也暗暗牽動國民黨版圖與2026新北市長選戰的前哨戰。國民黨看似收割了反民進黨的聲量，卻也可能成為黃國昌的墊腳石。

粉專「聲量看政治」發文指出，民眾黨主席黃國昌在8月30日揪眾「走讀」行動，在總統府前爆發激烈衝突，黃國昌被拍到疑似勒警，8名員警掛彩送醫，事件迅速引爆社會輿論。

請繼續往下閱讀...

「聲量看政治」表示，觀察YT直播平台上的聲量變化，卻是泛藍群眾的聲量影響全面暴衝，很明顯的，泛藍支持者把黃國昌視為「敢衝敢嗆」的替代英雄（當然，也有不少泛藍也是看好戲）。

「聲量看政治」推測，或許，這場原本屬於小草自以為能營救阿北的抗爭，不僅引發藍營群眾情緒投射，也暗暗牽動國民黨版圖與2026新北市長選戰的前哨戰。

「聲量看政治」也提出三大重點進行分析。其一為「藍營收割聲量的矛盾」。走讀衝突表面上是民眾黨的街頭行動，但最終卻是泛藍的YT陣營受益最多。藍營長期經營的直播體系，把衝突畫面轉換成對綠營政府的攻擊彈藥，群眾一湧入，藍線聲量就瞬間暴衝。這讓國民黨看似坐收漁翁之利，彷彿自己也是這場抗爭的一份子。但這種收割其實暗藏危機，因為事件的主角是黃國昌。當藍營觀眾把怒火投射在他的身上時，國民黨的角色變成了「跟著沾光」。

「聲量看政治」直言，「這對一個大黨來說，是尷尬的依附，而非真正的主導」、「換句話說，泛藍雖然短期在這件事情上製造了聲量，但因為議題主導不是泛藍自己，反而可能在長期被黃國昌搶走舞台」。

其二為「黃國昌的『替代英雄』效應」。黃國昌雖然是民眾黨主席，但他最近這一年以來在藍營群眾中的形象卻一直在創造替代效果。因為他「看起來」敢嗆、敢衝，這些特質在部分藍營觀眾眼裡，已經被黃國昌激起激情。於是泛藍的直播聲量焦點落在了黃國昌身上。這種替代英雄效應，對國民黨是把雙面刃。

「聲量看政治」表示，短期來說，它能吸引藍營支持者的關注；但長期來說，它會讓支持者開始比較，「除了徐巧芯、王鴻薇，國民黨跟黃國昌一樣嗎？」進一步侵蝕國民黨的領導權威。因此，走讀事件不只是聲量衝擊，而是國民黨必須面對的潛在挑戰，如何不讓黃國昌成為真正的「藍營精神領袖」。過幾天，可能就換國民黨的人開始發作？

其三為「2026新北市長的暗潮」。黃國昌的真實盤算，恐怕是鎖定2026的新北市長選舉。這場走讀事件，剛好提供他展現「街頭能量」與「敢衝形象」的舞台，尤其對泛藍支持者的吸引力，正好鋪路未來跨藍白選票的可能。

「聲量看政治」指出，國民黨在新北原本有穩固的基盤，但若黃國昌能藉這次事件，把藍營基層對民進黨的不滿吸收進來，就可能對國民黨的提名者形成強烈威脅。這也是為什麼藍線聲量暴衝，對國民黨並非全然利多。

「聲量看政治」也直言，國民黨若忽視這點，就會在不知不覺中，把自己最忠誠的選民情緒，推向一個潛在對手。黃國昌的野心，已經不只是衝撞體制，而是搶奪藍營的地盤。

「聲量看政治」也進行總結，走讀事件凸顯一個吊詭：國民黨看似收割了反民進黨的聲量，卻可能成為黃國昌的墊腳石。藍營支持者因為直播效應，把激情投注在國昌身上，反而強化了他的政治能見度。若2026新北市長真成為黃國昌的目標，國民黨將首當其衝。

「聲量看政治」指出，對國民黨而言，危機在於，李四川與黃國昌在泛藍眼裡，是否被創造了差異？走讀事件不只是一次街頭衝突，對國民黨來說，黃國昌的聲量越高，可能也是危機。

「聲量看政治」也在文末直言，真正的問題是，國民黨能否在黃國昌的情緒裡意識到自己正在自失立場？還是只能看著黃國昌在藍營的舞台上，逐步把聲量慢慢送過去？

粉專「聲量看政治」發文指出，民眾黨主席黃國昌在8月30日糾眾「走讀」行動，在總統府前爆發激烈衝突，但觀察YT直播平台上的聲量變化，卻是泛藍群眾的聲量影響全面暴衝，很明顯的，泛藍支持者把黃國昌視為「敢衝敢嗆」的替代英雄。（圖擷自臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法