日本東大兩岸小組訪台 松田康博：台日面臨共同課題

外交部長林佳龍歡迎日本東京大學兩岸關係研究小組召集人松田康博一行。（外交部提供）

2025/09/02 10:58

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍昨（1）日接見日本東京大學兩岸關係研究小組訪問團。小組召集人、教授松田康博表示，台日雙方在面對美國川普政府加徵關稅政策上，面臨共同課題。

外交部表示，訪團成員包括該組召集人松田康博、亞洲經濟研究院上席主任調查研究員佐藤幸人、神奈川大學川上桃子、學習院大學江藤名保子、拓殖大學門間理良教授及東京大學特任研究員黃偉修等6人，雙方就兩岸關係及印太區域情勢等議題交換意見。

松田康博致詞說，感謝林佳龍撥冗接見，並協助安排訪團在台拜會行程，有助該團深化對兩岸關係及台灣的外交現況之理解，並指出，台日雙方在面對美國川普政府加徵關稅政策上，面臨共同課題。

林佳龍表示，近年台日關係密切友好，不僅交流合作持續深化，觀光互訪人次也有顯著成長。

林佳龍強調，台灣與日本同處第一島鏈關鍵位置，同為理念相近的民主夥伴，感謝日本政府在各種國際場合公開重申台海和平穩定的重要性，台灣將續與國際社會攜手合作，共同守護印太區域及全球的民主、和平與繁榮。

林佳龍指出，面對中國威權主義擴張等嚴峻挑戰，他上任後全力推動「總合外交」及「台灣戰略三鏈」，除了強化與邦交國的合作，也積極拓展與非邦交國在經貿、科技等領域的互動交流，創造互利共贏，期待台日今後在半導體、人工智慧、新能源等關鍵領域進一步深化合作，共同打造安全穩固的「非紅供應鏈」。

