    首頁　>　政治

    曝彭振聲「三大證詞」 律師黃帝穎：直殺柯文哲

    京華城案，前台北市副市長彭振聲出庭。（記者王藝菘攝）

    京華城案，前台北市副市長彭振聲出庭。（記者王藝菘攝）

    2025/09/02 15:23

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北地院審理京華城案，今傳喚台北市前副市長彭振聲作證。律師黃帝穎指出，彭振聲今日作證時，證實都發局說帖早載明可能圖利且柯文哲蓋章、稱看過柯文哲親筆黃色便條紙命加速流程、證實柯文哲決行京華城案，「三大證詞直殺柯文哲」。

    黃帝穎今日在臉書發文點出彭振聲「三大證詞」。第一，彭振聲今北院作證，檢察官詰問，彭振聲證稱，2020年3月10日「便當會」後，柯文哲下條子問「結論是什麼？」他請都發局承辦人擬好說帖，說帖指「如果批准可能會有圖利問題」，且柯在送研議公文上蓋章。

    第二，檢察官提示京華城「藍圖」彩色列印資料，柯以黃色便利貼手寫下「TO：彭副 京華城對容積率應該死心了，只希望行政流程加速，讓他們早日完工就可以了」詢問彭振聲，彭證稱他看過這份文件，以為「可能以後會蓋成這樣」。

    第三，彭振聲證稱，他審過113件公告公展案，一般小案在他手中決行即可，京華城案是由柯文哲決行。

    黃帝穎表示，以上三點分別代表彭振聲證實都發局說帖早載明可能圖利且柯文哲蓋章、彭振聲證稱看過柯文哲親筆黃色便條紙命加速流程、彭振聲證實柯文哲決行京華城案。黃帝穎指出，以上「三大證詞」，足證柯文哲明知「有圖利問題」，竟下紙條命加速行政流程，且親自決行京華城案，「直殺柯文哲共犯圖利」。

