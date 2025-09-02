柯建銘與藍白總召「有說有笑」 黃暐瀚：眼看要「度過難關」

黃暐瀚今指出，立法院民進黨團總召柯建銘（左）對藍白態度明顯放軟，1日見面有說有笑，戰略已經奏效，並認為柯建銘「眼看就要度過難關」。中為立法院國民黨團總召傅崐萁，右為民眾黨團總召黃國昌。（資料照，記者方賓照攝）

2025/09/02 11:17

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院9月1日進入第11屆第4會期，國民黨團舉行幹部就職典禮，民進黨團總召柯建銘不僅送花籃祝福，也親自到場全程參與，並與國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌有說有笑。資深媒體人黃暐瀚今（2日）在臉書發文指出，柯建銘對藍白態度明顯放軟，戰略也已經奏效，他認為，柯建銘「眼看就要度過難關」。

黃暐瀚指出，柯建銘特別出席國民黨團幹部交接，他對藍白的態度明顯轉軟，「有說有笑」、「笑罵由人」。黃暐瀚說：「這還是之前那個對著藍白叫罵，拿拐杖就打的柯總召嗎？顯然戰術已經轉變了。」

黃暐瀚提到，當時有記者詢問柯建銘，開議後是否還是總召，柯建銘回說「我現在就是總召，任期到明年2月1日」，與此同時，身兼民進黨主席的賴清德總統將分四梯邀請黨內立委到官邸餐敘，有「黨內人士」表示「柯總召當然在受邀之列」，並提及「總統尊重黨團自主，不會介入黨團運作」。

「此時無聲勝有聲，忍氣吞聲避風頭。」黃暐瀚認為，都已經轉變成可以跟在野黨有說有笑的「對話模式」了，還堅持要任期還沒到的柯建銘下台幹嘛？他強調：「柯建銘的戰略奏效，眼看就要度過難關。」

