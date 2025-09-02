第2波赴中閱兵名單曝光 前立委、台大教授入列

中國明日將在天安門廣場舉行九三大閱兵，我國安單位掌握，前國民黨主席洪秀柱等人擬赴會。圖為共軍閱兵參演部隊進行排練。（歐新社）

2025/09/02 11:03

〔記者陳昀／台北報導〕中國明將舉行「抗戰勝利80週年」盛大閱兵，我方掌握，除了昨揭露的前國民黨主席洪秀柱等人之外，國民黨中央委員李德維、新黨前立委周荃、 曹原彰，以及立委陳玉珍的前助理游智彬、自稱「高級外省人」的郭冠英、國民黨前中央委員徐正文、台大教授苑舉正等人可能赴會，國安人士示警，相關政黨應明確表達立場，否則將讓台灣被拖進錯誤的歷史與國際定位中。

中國將於9月3日在北京舉行大規模「反法西斯暨抗日勝利80週年」閱兵，並邀請俄羅斯總統普廷、北韓領導人金正恩、伊朗總統等多位爭議威權領袖到場。《路透》報導，外界普遍認為這場閱兵，象徵中國正與俄、朝、伊等國共同組成「新軸心」，向西方世界釋放挑釁訊號。

除了先前已披露的國民黨前主席洪秀柱、前秘書長李乾龍（已回應不克出席）、中常委何鷹鹭（否認接獲邀請）外，我方進一步掌握，名單還包含國民黨中央委員李德維、新黨前立委周荃、前立委曹原彰、新黨副秘書長游智彬（陳玉珍前助理）、郭冠英、徐正文、苑舉正等人。

國安人士表示，在國際輿論聚焦「邪惡軸心」的同時，台灣部分統派及泛藍人士仍計畫赴中參與，恐被國際社會誤解為台灣內部存在對類似主張的認同，二戰史實中，中華民國才是真正對日作戰的主體，中國卻藉機竄改歷史，將台灣主權納入「中華人民共和國抗戰勝利敘事」中，當國民黨重量級人物選擇站在閱兵台下，國際社會恐以為台灣自己也承認這一版本的歷史。

國安人士提醒，若相關政黨未能清楚劃清界線，台灣在國際上可能陷入嚴重的國際形象風險，外界可能誤認台灣部分主要政黨同意中國對台立場。進而助長北京在國際場合塑造「台灣屬中國一部分」的錯誤敘事，造成台灣民主形象受損，削弱台灣作為民主陣營一員的立場，使國際輿論產生混淆。

國安人士呼籲，國民黨與其他出席政黨必須明確聲明，這些人的行為不代表台灣整體，也不代表民主台灣的立場，該人士語重心長地說：「否則，將在這場被形容為『邪惡軸心嘉年華』的閱兵裡，讓台灣被拖進錯誤的歷史與國際定位。」

