洪秀柱將出席中共93大閱兵 賴瑞隆批：打臉10年前的自己

2025/09/02 11:10

〔記者謝君臨／台北報導〕中共明日將於北京天安門廣場前舉行93大閱兵，國民黨前主席洪秀柱今表態會出席，並稱抗戰勝利是全民族的共同記憶，這是一份對先人的致敬。對此，民進黨立委賴瑞隆批評，10年前洪秀柱身為總統參選人時，曾極力反對國民黨前主席連戰出席93大閱兵，洪此舉形同打臉10年前的自己。

賴瑞隆表示，洪秀柱將出席中共93大閱兵，這形同打臉10年前的自己，10年前洪身為總統參選人時，曾極力反對連戰出席93大閱兵，但是10年後，洪自己卻要出席大閱兵，形同打臉自己，也打臉國民黨和現任黨主席朱立倫。

賴瑞隆指出，中共花了1500億舉辦大閱兵，就是要施壓各國，並展示武力，這是只有威權國家會進行的行為，如果國民黨前主席、中常委還出席，形同向國際社會傳遞一個錯誤的訊息，表示台灣主要政黨還在支持這樣的活動，支持中共對台灣的軍事武力威脅，支持中共擴張武力的行為，這是錯誤且危險的訊號。

賴瑞隆說，再次呼籲洪秀柱懸崖勒馬，也呼籲朱立倫應展現黨主席的威嚴，禁止前主席、中常委等相關重要人士出席中共93大閱兵，捍衛台灣主權和尊嚴，也捍衛台灣的基本立場。如果國民黨持續唱和、配合中共這樣的作為，那終將被台灣人民所唾棄。

