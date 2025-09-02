民眾黨「走讀」衝突......8警掛彩、黃國昌被送辦 蔣萬安今喊支持民眾黨

針對民眾黨走讀釀衝突，蔣萬安今說，支持民眾黨呼籲各界保障柯文哲人權。（記者甘孟霖攝）

2025/09/02 10:41

〔記者甘孟霖／台北報導〕民眾黨8月30日舉行「司法改革，公民走讀」活動，行經台北市愛國西路與警方爆發衝突，導致8名員警受傷，也傳出分局組長遭民眾黨主席黃國昌勒脖。警方事後依違反集遊法、強制罪、妨害公務等罪嫌，將黃國昌等人送辦。台北市長蔣萬安今（2日）表示，支持民眾黨呼籲各界保障民眾黨前主席柯文哲的人權。

蔣萬安今上午出席秋祭忠烈陣（公）亡將士典禮，會前接受媒體聯訪表示，這件事情有職權、人權角度，警局同仁職責就是依法執行勤務，從法治原則而言，警局沒有辦法，必須依法處理。

不過，蔣萬安強調，這件事情的根源是民眾黨前主席柯文哲因案被羈押超過一年，這很難讓人不去想像是不是在押人取供？用這樣的手段針對一位曾經參選的第三大政黨主席，這在任何民主國家都難以想像，不禁人覺得，這樣的事情，很可能發生在你我身上。

他說，從人權角度，可以理解民眾黨支持者為何要走上街頭，「我也支持民眾黨呼籲各界，保障柯文哲前主席的人權」。

媒體也問，今早內政部長劉世芳說民眾黨此次活動尊重北市府准駁權，是否認為甩鍋？蔣萬安說，警察局已經多次對外說明，因為這裡是禁制區，所以依法予以駁回。

