為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    民眾黨「走讀」衝突......8警掛彩、黃國昌被送辦 蔣萬安今喊支持民眾黨

    針對民眾黨走讀釀衝突，蔣萬安今說，支持民眾黨呼籲各界保障柯文哲人權。（記者甘孟霖攝）

    針對民眾黨走讀釀衝突，蔣萬安今說，支持民眾黨呼籲各界保障柯文哲人權。（記者甘孟霖攝）

    2025/09/02 10:41

    〔記者甘孟霖／台北報導〕民眾黨8月30日舉行「司法改革，公民走讀」活動，行經台北市愛國西路與警方爆發衝突，導致8名員警受傷，也傳出分局組長遭民眾黨主席黃國昌勒脖。警方事後依違反集遊法、強制罪、妨害公務等罪嫌，將黃國昌等人送辦。台北市長蔣萬安今（2日）表示，支持民眾黨呼籲各界保障民眾黨前主席柯文哲的人權。

    蔣萬安今上午出席秋祭忠烈陣（公）亡將士典禮，會前接受媒體聯訪表示，這件事情有職權、人權角度，警局同仁職責就是依法執行勤務，從法治原則而言，警局沒有辦法，必須依法處理。

    不過，蔣萬安強調，這件事情的根源是民眾黨前主席柯文哲因案被羈押超過一年，這很難讓人不去想像是不是在押人取供？用這樣的手段針對一位曾經參選的第三大政黨主席，這在任何民主國家都難以想像，不禁人覺得，這樣的事情，很可能發生在你我身上。

    他說，從人權角度，可以理解民眾黨支持者為何要走上街頭，「我也支持民眾黨呼籲各界，保障柯文哲前主席的人權」。

    媒體也問，今早內政部長劉世芳說民眾黨此次活動尊重北市府准駁權，是否認為甩鍋？蔣萬安說，警察局已經多次對外說明，因為這裡是禁制區，所以依法予以駁回。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播