京華城案》彭振聲今作證 吳靜怡：若翻供將對檢方造成致命打擊

前台北市副市長彭振聲出庭。（記者王藝菘攝）

2025/09/02 10:55

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地方法院審理京華城弊案，今（2）日將傳喚台北市前副市長彭振聲作證，媒體人吳靜怡指出，檢方鎖定相關證據，前台北市副市長彭振聲先前也認罪，今日將再度作證，若是彭振聲翻供，將對檢方依賴其證詞來起訴柯文哲等人的策略造成致命打擊。

吳靜怡在臉書發文表示，圖利罪的成立，必須證明公務員違背法令，意圖為自己或他人謀取不法利益。彭振聲從被告到轉為核心證人，供詞更強調因為京華城案是柯文哲市長交辦的，他將公文往上送，就是要讓柯文哲市長做最後的裁決，柯文哲不只知情，更是京華城案的重要執行者，彭振聲去年12月26日遭圖利罪起訴後，當庭向法官表示認罪不翻供，獲500萬元交保停押。

吳靜怡指出，彭振聲7月1日到北院出庭時，傳出妻子墜樓消息，情緒激動喊著：「我犯了什麼錯？檢察官良心在哪？」、「我們國家怎麼變這樣？」、「要說出一切」，也因為此，柯文哲支持者認為彭振聲今日出庭很重要，若其證詞最終翻供，將對檢方依賴其證詞來起訴柯文哲等人的策略造成致命打擊。

吳靜怡提到，核心證據之一，是柯文哲寫給彭振聲的字條：「京華城對容積率應該死心了，只希望行政流程加速，讓他們早日完工就可以了」檢方認為，這張字條是柯文哲直接指示加速行政程序的證據，具有關說或施壓的性質。檢方也鎖定金流作為貪污的直接證據，起訴書指出，威京集團透過人頭以政治獻金名義捐贈210萬元給民眾黨，檢方將此款項視為賄賂的前金，並在一份Excel表格中發現一筆記載為1500萬元的款項，認為這筆錢是柯文哲收受的賄款。

吳靜怡在文末表示，「柯文哲奮戰到底」是今天的口號，柯文哲利用實質影響力，將涉嫌貪污的被告人轉換成被政治追殺的英雄人設，若彭振聲依然採用一貫的訴訟策略，那麼柯文哲儼然就如同是一位帶頭違法圖利的狗熊長官！

台北地方法院審理京華城弊案，今日將傳喚台北市前副市長彭振聲（圖左）作證，媒體人吳靜怡指出，若是彭振聲翻供，將對檢方依賴其證詞來起訴柯文哲等人的策略造成致命打擊。圖右為柯文哲。（資料照）

