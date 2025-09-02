習近平高調閱兵自詡抗戰勝利關鍵！綠：國民黨「空氣突然安靜」？

中共9月3日將在北京天安門舉辦抗日紀念與閱兵儀式。（法新社）

2025/09/02 11:17

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍營日前攻訐民進黨模糊「抗戰」歷史，稱國民黨有責任撥亂反正。然而，中共明天（3日）將舉行「二戰」80週年閱兵式，還放話稱自己才是抗戰「中流砥柱」、「勝利關鍵」，企圖搶走話語權。對此，民進黨中國部指出，每次遇到中共扭曲史觀、篡改歷史，自詡「中華民國守護者」的國民黨，卻「空氣突然安靜」？

民進黨中國部1日透過臉書表示，馬英九、朱立倫、洪秀柱等國民黨高層，批評賴清德總統對「終戰」論述「親日反中」、「美化殖民」、「不提抗戰」，定調這是「台獨史觀」，幾乎與國台辦口徑一致，全盤照抄中共論調，更不斷聲稱只有國民黨才在「銘記歷史」。但事實是，國民黨一邊透過中共提供的「濾鏡」去檢視賴清德總統的「終戰」論述，一邊卻對中共扭曲歷史的言行直接戴上「眼罩」裝沒看見。

請繼續往下閱讀...

民進黨中國部舉例，2017年，當中共在歷史課本裡把「8年抗戰」改為「14年抗戰」，稱中共才是最早「號召、影響與領導」對日抗戰者，國民黨不僅不敢抗議，還轉移焦點去抗議民進黨政府所謂「高中課綱『去中國化』」。甚至如連戰、馬英九、洪秀柱之流還去呼應「兩岸同修抗戰史」，明知真正在「竄改抗戰史」的就是中共當局，卻仍然願意去迎合對方，可謂「唾面自乾」的最佳示範。

民進黨中國部直指，今年在「九三大閱兵」前，當中國國家主席習近平公然在中共黨刊《求是》撰文稱：「中國共產黨才是抗戰的『中流砥柱』與『勝利關鍵』」時；國民黨同樣只敢裝死，沒有人敢公開反駁習近平的說法。然後國民黨居然還能再回過頭罵賴清德總統「歪曲歷史」、「愧為中華民國總統」，把國民黨自己「雙重標準」又「吃裡扒外」的真面目展露無疑。

民進黨中國部強調，中共扭曲抗戰歷史的行為是「現在進行式」，不僅徹底抹滅國民政府在二次世界大戰期間的犧牲與貢獻、篡改中共在抗戰期間「一分抗日、二分應付、七分發展」的事實真相、透過各種「抗日神劇」與官方宣傳極盡「神格化共產黨、醜化國民黨」之能事。但每次遇到中共扭曲史觀、竄改歷史時，自詡「中華民國守護者」的國民黨卻總會「空氣突然安靜」。

民進黨中國部質疑，國民黨到底何時才要、才願、才敢，對中共表達最嚴正的抗議？而非只會一昧「委屈求全」對中共惡行展現「最大包容」，甚至「包容」到願意讓中共把中華民國的抗戰歷史與貢獻「整碗端去」？

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法