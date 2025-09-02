為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

政治
    首頁　>　政治

    民眾黨記者節「這樣提問」 網酸爆：這什麼白癡問題？

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    2025/09/02 11:47

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣民眾黨昨天（9月1日）趁記者節推出特別節目，訪問曾任記者出身的黨工，還問「若能回到記者崗位最想採訪誰」？沒想到網友紛紛接力在貼文下留言諷刺「這是什麼白癡問題」、「現在是怎樣」？搬出民眾黨主席黃國昌、民眾黨新聞部主任吳怡萱過去嗆媒體等爭議發言，以其人之道回敬。

    民眾黨昨日在「Threads」分享黨內多位前記者的從業回憶，對於「如果有一天能回到記者崗位，你最想採訪誰？」的提問，部分人表示想再問柯文哲從政的心境，有人希望挑戰曾預言民眾黨未來的人，也有人想問總統賴清德是否曾對決策後悔，甚至希望突破框架拋出未曾出現在稿件裡的問題。

    然而，留言區被大量網友酸爆「記者節嗆記者不是貴黨專長嗎」、「黃國昌：你問這什麼白癡問題」、「吳怡萱：現在是怎樣？」、「看完以上各位前記者的提問，我只再說一次啊⋯這是甚麼白癡的問題」、「最不尊重記者的政黨，就是民眾黨」、「被記者唾棄的民眾黨」、「你們最常羞辱記者誒？確定耶」。

    民眾黨近期與媒體頻頻產生摩擦。8月30日「司法改革 公民走讀」活動爆發警民推擠，黃國昌被拍到疑似勒住員警脖子，引發熱議。他隔日受訪時強調只是把手放在員警肩膀，但面對媒體追問時卻再度回嗆記者，「今天不是你的獨問會，你夠了嗎？可以了齁，謝謝啦」。

    更早前，黃國昌8月22日回應「美國律師執照遭停權」一事時，怒嗆女記者吳洛瑩「這是什麼白癡問題？」引來吳洛瑩的父親、曾代表民眾黨參選高雄市長補選的吳益政發文力挺女兒，強調政治人物需具備更高智慧與耐心。

    去年記者節，民眾黨也因資金流向問題與媒體爆發衝突，時任發言人吳怡萱更嗆聲「現在是怎樣」，質疑記者影響記者會流程，甚至揚言以後會管制媒體使用麥克風。

    當時，黃國昌也嗆記者「要這樣搞也沒關係，就現場直播嘛！」並多次反問，外界是誰？大筆現金是多少錢？請說明，要不然不知道怎麼回答記者問題。

