賴清德將邀民進黨各派系立委餐敘 總統府：盼調整行政立法互動

2025/09/02 10:24

〔記者陳昀／台北報導〕立法院本屆第四會期即將開議，總統府今（2）日表示，兼任民進黨主席的賴清德總統將循例邀請立委餐敘，加強交流，在黨內團結合作的基礎上持續推動國政，也表達希望調整行政與立法互動，期盼未來更多對話，不分黨派共同守護國家。

民進黨各派系立委昨陸續接到賴清德總統的邀宴電話，在新會期開議前，賴清德將分4批邀請各派系立委餐敘，開放黨籍立委就國會運作、朝野議事攻防、總預算及地方民情進行溝通討論，傳出時間點落在3日至12日之間。

面對媒體詢問，總統府發言人郭雅慧表示，由於第11屆立法院第4會期開議，賴總統兼任民進黨黨主席十分重視新會期的法案推動與國家施政進程，為感謝努力與凝聚共識，於會期前循例邀請立委餐敘，期盼加強交流，了解黨團成員想法，在良性討論下確保施政計畫與民生重點政策順利推展。

郭雅慧強調，總統表達希望調整行政與立法互動，期盼未來更多對話，不分黨派共同守護國家，推動福國利民政策，中央政府各項建設與施政藍圖都需透過立法院審議支持，總統期盼在黨內團結合作的基礎上持續推動國政，維護國家財政健全，提升國家競爭力。

