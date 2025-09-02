苑舉正參加九三閱兵登微博熱搜 學者：中共營造「館長效應」

台大哲學系教授苑舉正受邀參加九三閱兵，8月31日他抵達北京機場時，有北京市民上前跟他說「歡迎回家」，苑連聲說「謝謝、謝謝，講這句話就來勁了」。（圖擷取自微博）

2025/09/02 10:16

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國明日將於天安門廣場舉行閱兵，國台辦先前表態將邀台灣同胞出席，台大教授苑舉正受邀參加九三閱兵近日更登上微博熱搜；學者分析，苑舉正參加九三閱兵變成微博熱搜焦點，某種程度是中國內部輿論情緒鼓動，這種鼓動是中共在營造類似「館長效應」。

綜合中國社群平台微博消息，台大哲學系教授苑舉正受邀參加九三閱兵，8月31日他抵達北京機場時，有北京市民上前跟他說「歡迎回家」，苑連聲說「謝謝、謝謝，講這句話就來勁了」。

苑舉正接受中媒訪問時說，「我一到北京，他講歡迎回家，我覺得很感動，有一個名詞叫近鄉情怯」、「我的認同100%是山東的，我爸爸媽媽都是山東人，都是我們老家山東的人」。

苑舉正說，他會受邀出席閱兵，是因為自己是抗戰家屬，他父親1939年跟八路軍的115師參加過抗日，取得梁山殲滅戰大捷。他感慨地說，閱兵的意義是要讓人好好記得反日、抗戰的勝利，法西斯一定要摧毀掉，法西斯就是好好的人他來侵略你、欺負你。

另外，旺旺集團創辦人蔡衍明三兒子、集團總經理蔡旺庭也在網路發文，「來北京第一站就來到天安門與紅旗合影，開心、激動、自豪！」、「人生第一次參加『祖國』的閱兵儀式」。

今年5月，蔡旺庭在中共官方舉辦的「海峽兩岸中華文化峰會」致詞聲稱，「旺旺起源於『中國台灣』，發展於祖國大陸，我們永遠不能忘記自己的根，永遠不能忘記自己的歷史、文化、血脈和使命，我們就是中國人」；當時引發陸委會嚴正譴責。

對此，中央警察大學國境警察學系助理教授王智盛今日受訪表示，中國一定會邀請台灣相關人士去點綴九三閱兵，統派人士包括新黨、勞動黨都會受邀參與。

王智盛分析，比較特別的是，苑舉正去參加九三閱兵變成微博熱搜焦點，某種程度是中國內部輿論情緒在鼓動，這種鼓動是要營造類似「館長效應」，亦即有台灣人去參加閱兵活動，而中國人民熱烈歡迎，甚至營造一種舉國歡騰的效果。

王智盛指出，這次九三閱兵台灣這邊沒有重要人士要去，中共就把苑舉正去參加做成登上熱搜「很歡迎的樣子」，另一方面也給願意來參加的人，感受到自己有受到中國尊重，可以讓一些統派人士更趨之若鶩。

