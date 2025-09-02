昨批中央補助太「顏色審查」 盧秀燕今未進一步回應

盧秀燕再重話批中央補助「顏色審查」引關注，今不願多表示意見。（記者蘇孟娟攝）

2025/09/02 10:11

〔記者蘇孟娟／台中報導〕財政部依新版財劃法公式計算，已公布各縣市明年度統籌分配稅款及分配款數額，台中市可望增近288億，但台中市長盧秀燕昨（1日）批中央調整地方的一般性補助款，並舉前瞻預算由中央決定要分配給誰，太過「顏色審查」，再被視為砲轟中央；因行政院長卓榮泰預計近期邀集各縣市首長，討論事權分配議題，盧秀燕今再被問及對中央補助的意見，不願再表示意見。

新統籌分配款分配給地方的金額公布，盧秀燕喊話中央，立法院既然已通過修法，希望行政院能確實配合，早點撥補預算，不要再有各種藉口拖延，以緩解地方政府的燃眉之急。

她再度針對中央調整補助發聲，指行政院函文各縣市去年中央核定給地方的補助款不算數，要再減少，原本一般性補助款是按照公式公平分配，卻說改由地方政府主動申請，由行政院來審查；她說，「這是不公平的」，並舉前瞻預算為例，台中只獲補助200多億元，但人口比我們少的高雄市，竟然拿了將近1300億元，台中還不到高雄的零頭，中央針對給地方的一般性補助款改由中央決定要分配給誰，「我們擔心這樣子的話，可能會太過顏色審查」。

盧秀燕更直指，中央過去習慣鬥立法院，現在又藉著預算要鬥各縣市政府，希望中央能體會到7/26與8/23罷免民眾投票給的啟示，「痛改前非」。

盧秀燕昨日相關發言被視為再度重話砲轟中央，引發關注，因統籌分配稅款增加幅度直逼9成，佔中央歲入比率達31%，行政院長卓榮泰預計近期邀集各縣市首長，討論事權分配議題，盧秀燕被問及相關議題，今則不願再多表示意見。

