控中科院人員兜售機密！黃國昌：內部控管一蹋糊塗

民眾黨主席黃國昌今早在臉書發文指控，有內部人員拿著中科院鵬園院區智慧監控指管系統的標案機密文件，大剌剌地四處向廠商兜售要錢。（翻攝黃國昌臉書）

2025/09/02 10:17

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨主席黃國昌今（2日）早在臉書發文指控，過去幾個月，有內部人員拿著中科院鵬園院區智慧監控指管系統的標案機密文件，大剌剌地四處向廠商兜售要錢，「更離譜的是，這還不是單一個案，背後還涉及一整串軍事採購弊案」。他也點名，身兼中科院董事長的國防部長顧立雄「睜一隻眼、閉一隻眼」，難道是「有錢大家撈」？

黃國昌指出，中山科學研究院不僅執行國防部各軍種的委託研究，更負責產製、維修國軍各項武器系統，每年自國防部取得之預算高達近千億台幣，可謂在我國國防自主上扮演關鍵角色。

黃續指，然而，中科院以「財團法人」的型態組織，各項高額經費的採購，卻經常不受政府採購法等相關規範之管制，自成體系地辦理相關招標採購，內部控管卻一蹋糊塗，不僅滋生貪腐弊案的溫床，更可能因此洩露重要國防機密。

「過去幾個月，竟然有內部人員拿著中科院鵬園院區智慧監控指管系統的標案機密文件，大剌剌地四處向廠商兜售要錢！」黃國昌爆料：「行徑之乖張，令人不敢置信，更離譜的是，這還不是單一個案，背後還涉及一整串軍事採購弊案。」

黃國昌質問，國防部部長顧立雄身兼中科院董事長，「這些為謀私利罔顧國安之貪腐劣行，國防部都不知道嗎，還是睜一隻眼、閉一隻眼，有錢大家撈」？

