為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    「史上最長會期」質詢率不及格都是藍委 民進黨：領錢不做事？

    民進黨在Threads貼文強調，延會期間質詢率最低的，都是國民黨團的成員，藍委領薪水、不做事。（資料照）

    民進黨在Threads貼文強調，延會期間質詢率最低的，都是國民黨團的成員，藍委領薪水、不做事。（資料照）

    2025/09/02 10:28

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院9月1日迎來第十一屆第四會期，結束「史上最長」的第十一屆第三會期，民進黨今（2日）在社群媒體Threads貼出公督盟整理的「第三會期延會期間口頭質詢率不及格之立委名單」，清一色都是藍營立委。

    民進黨在Threads貼文強調，延會期間質詢率最低的，都是國民黨團的成員，藍委領薪水、不做事，「當初主導延會的藍白黨團，尤其是講話最大聲的黃國昌，要不要負責？」

    從公督盟整理的圖表可看到，口頭質詢率最低的是藍營立委丁學忠，其次是盧縣一、謝龍介、林思銘及張嘉郡，口頭質詢率皆低於50％。

    立法院法定會期為每年2月至5月底、9月至12月底，藍白先聯手通過國民黨團提案延會至7月31日，之後又通過民眾黨團提案，將會期延長至8月31日。因此，第11屆立法院第三會期成為史上最長會期，並與第四會期無縫接軌。

    公督盟整理的「第三會期延會期間口頭質詢率不及格之立委名單」，清一色都是藍營立委。（圖擷取自公督盟臉書粉專）

    公督盟整理的「第三會期延會期間口頭質詢率不及格之立委名單」，清一色都是藍營立委。（圖擷取自公督盟臉書粉專）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播