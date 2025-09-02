「史上最長會期」質詢率不及格都是藍委 民進黨：領錢不做事？

民進黨在Threads貼文強調，延會期間質詢率最低的，都是國民黨團的成員，藍委領薪水、不做事。（資料照）

2025/09/02 10:28

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院9月1日迎來第十一屆第四會期，結束「史上最長」的第十一屆第三會期，民進黨今（2日）在社群媒體Threads貼出公督盟整理的「第三會期延會期間口頭質詢率不及格之立委名單」，清一色都是藍營立委。

民進黨在Threads貼文強調，延會期間質詢率最低的，都是國民黨團的成員，藍委領薪水、不做事，「當初主導延會的藍白黨團，尤其是講話最大聲的黃國昌，要不要負責？」

從公督盟整理的圖表可看到，口頭質詢率最低的是藍營立委丁學忠，其次是盧縣一、謝龍介、林思銘及張嘉郡，口頭質詢率皆低於50％。

立法院法定會期為每年2月至5月底、9月至12月底，藍白先聯手通過國民黨團提案延會至7月31日，之後又通過民眾黨團提案，將會期延長至8月31日。因此，第11屆立法院第三會期成為史上最長會期，並與第四會期無縫接軌。

公督盟整理的「第三會期延會期間口頭質詢率不及格之立委名單」，清一色都是藍營立委。（圖擷取自公督盟臉書粉專）

