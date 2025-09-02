鐵了心出席北京93閱兵 洪秀柱：「回應歷史」致敬先人

前國民黨主席洪秀柱。（資料照）

〔記者施曉光／台北報導〕針對是否接受中共邀請參加明（3）日於北京天安門廣場前舉行的93大閱兵，前國民黨主席洪秀柱昨晚已搭機抵達北京，今日上午聲明指出，「抗戰勝利是全民族的共同記憶」，這次她前往北京，參加「紀念中華民族抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」的活動，屆時「還有抗日將士的後代，他們的父祖輩曾浴血奮戰、為國捐軀，如今大家得以一同出席並參加紀念這場民族浩劫中的勝利時刻，是一份歷史的回應，更是一份對先人的致敬」。

洪秀柱強調，「抗日戰爭是中華民族生死存亡的滅國之戰，是我們共同的歷史」，不分省籍、不分黨派，她始終堅信「歷史不能被遺忘，更不容扭曲」，若非當年國共合作、全民族抗戰，「焉能保全中華民國的國祚命脈延續至今？若非千千萬萬的中華兒女赴湯蹈火，我們何以有今日講述這段歷史的資格」？

洪秀柱說，國民黨是推翻滿清創建中華民國的政黨，身為曾任中國國民黨的主席，她有責任延續這段抗戰精神，抗日戰爭國軍在正面戰場上，犧牲了300餘萬將士長眠異鄉，「擔起的是民族的脊樑、是我們的國魂」，她此行只為傳承歷史真相，只為向英靈致敬，「讓今日汝輩不忘抗日慘痛歷史記憶，勿忘國恥喚起國魂」！

此外，目前擔任洪秀柱特助、有意參選國民黨主席的前國民黨副秘書長張雅屏今日批評民進黨政府，在今年對日抗戰暨台灣光復80週年，以侵略者戰敗的日本「終戰」立場自持，花大錢紀念原在千里之外的歐戰結束，甚至去參加日本原爆紀念，而且「忠烈祠內的英靈對民進黨政府而言不再是烈士」，反觀北京已改變過去的立場，肯定對日抗戰的正面戰場是國軍所領導，如果民進黨政府與10年前馬政府一樣辦理對日抗戰勝利暨光復台灣的各式活動，「誰願意被恐嚇威脅法辦下，還去大陸參加對日抗戰勝利紀念活動」？

中共今年以「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」名義舉辦紀念活動，並將於明日在北京天安門廣場前舉行大閱兵，國安人士昨日指出，前國民黨主席洪秀柱、前國民黨秘書長李乾龍、國民黨中常委何鷹鹭等國民黨人士擬受邀出席，此舉將向北京與國際社會釋出錯誤訊號，李乾龍昨日表示確有收到邀請，但因手術關係，醫囑休養，所以不會出席閱兵。

