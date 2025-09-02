為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    前藍委陳以信投書華爾街日報 籲川普勿為烏克蘭停火出賣台灣

    前立委陳以信投書「華爾街日報」。（陳以信辦公室提供）

    2025/09/02 09:46

    〔記者林欣漢／台北報導〕前國民黨立委陳以信今（2日）刊登投書在美國華爾街日報，呼籲美國總統川普勿為與中國國家主席習近平達成交易，而承諾縮減對台灣軍事與外交上支持。否則反將助長中共侵略台灣野心，最後造成台海戰爭的開端。

    陳以信以前立委及前總統馬英九發言人身分，於美東時間1日上午在華爾街日報言論版顯著位置刊登投書，該文標題為「台灣可擴大軍購但仍需要美國」，副標題則強調「解決一場戰爭的代價不該成為另一場戰爭的開端」。

    陳以信在文中表示，該報8月28日所刊名為「台灣開始認真看待嚇阻」的社論正確指出，如果美國嚇阻中國攻擊台灣的戰略失敗，第二任川普政府勢將面臨嚴重後果。但陳以信認為，雖然鼓勵台灣提高自我防衛是審慎作為，但台灣防衛能力是否可恃，仍取決於美國總統的一念之間。

    陳以信指出，川普預計今年秋天與中共國家主席習近平會晤。川普可能希望達成一項「大交易」，藉以解決美中關稅戰，並說服北京減少對莫斯科的支持，甚至促成烏克蘭停火。

    然而陳以信強調，要說服習近平並不容易，因為習的核心利益始終是台灣。若川普為追求與習達成交易，而承諾縮減美國對台灣軍事與外交的支持，這將可能助長習近平追逐其復仇式的野心。陳以信文末呼籲川普，解決一場戰爭的代價，不該造成另一場戰爭的開端。

    圖
    圖
    熱門推播