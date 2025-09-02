台北市府展覽簡體字辱汪精衛 網質疑照搬中共觀點

台北市政府「抗戰勝利與台灣光復80周年紀念」圖片展8月15日開幕，其中一張圖片圖說寫「汪精衛則露出諂媚的眼神，顯現『奴仆』對主人的神色」，語帶「侮辱」，也有網友發現「奴仆」二字是簡體字，懷疑這是直接搬運中國的評述。（圖擷自臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府舉辦「抗戰勝利與台灣光復80周年紀念」圖片展，台北市長蔣萬安也出席開幕式；作家張典婉PO圖質疑，台北市政府使用「侮辱性語言」做展覽，有網友更發現，說明內容還用簡體字形容汪精衛如同「奴僕」，疑似直接搬運中國評述，引發議論，有網友諷刺「寫這圖說的人還活在戒嚴時期嗎」？

在台北市政府展出的「抗戰勝利與台灣光復80周年紀念」圖片展於上月15日開幕，媒體人趙少康曾發文稱讚台灣大學前校長管中閔「很有心」，一手操辦這項展覽，除了邀請上節目暢談，還呼籲大家都應該去看。

根據作家張典婉在臉書分享的畫面顯示，這項展覽中有張圖片的圖說寫道「1942年12月汪精衛前往東京，參加大東亞戰爭一周年紀念會。東修應基抽著煙笑容得意；汪精衛則露出諂媚的眼神，顯現『奴仆』對主人的神色」。「奴仆」應是「奴僕」的簡體字，疑似照搬來自中國的敘述。

汪精衛曾在大清末年參加同盟會謀刺攝政王載灃被捕，後來擔任孫文的文膽、起草遺囑，蘆溝橋事變後，他認為中國打不贏日本，主張對日親善，與日本合作在南京建立中央政府、身兼南京國民政府主席、國民黨主席、行政院長、國防最高會議主席、中華民國特級上將，高掛青天白日旗與重慶分庭抗禮，還與日本在同一戰線對美國、英國宣戰，曾被前總統蔣中正領導的重慶國民政府點名「自附於漢奸之列」、「通敵禍國」，公開發布通緝。

對此，張典婉質疑，「汪精衞在歷史定位，隨著時代有不同詮釋，什麼年代了，台北市政府還用這樣侮辱性語言做展覽」，指「汪精衞政府在1940年代是重用最多台灣菁英。當年南京政府多用台灣菁英，蔣介石可是不用一」，「台北市政府可以公然侮辱，因為蔣萬安的蔣汪過去還可以延續到2025」。

這番內容引發外界議論，有人留言質疑「為什麼……是簡體字……」、「『奴仆』，明顯原本是簡體字」、「這種語法也確實不是台灣或中華民國的習慣……」，也有網友批評「這樣叫諂媚，那排排站等中共握手的中華民國立法委員算什麼？」、「寫這圖說的人還活在戒嚴時期嗎？台北市文化局長覺得這OK嗎？」、「照片裡的汪精衛，跟日本人談笑風生，至少看起來是平起平坐，那些去跟王滬寧見面的國民黨員，才是露出奴僕對主人的神色吧」？

張典婉也對展覽的標案過程提出質疑，詢問標案評審是誰？是否有公開招標？並強調「公開展覧活動，不能用侮辱性字眼。台北市政府公務員也有責任，不能過度武斷解釋」。

