前豐原市長張溢城退出政壇後 回歸山林享受健康生活

張溢城閒時即吹薩克斯風自娛娛人。（記者歐素美攝）

2025/09/02 09:27

〔記者歐素美／台中報導〕前台中縣豐原市長張溢城，2010年從政壇退休後，就與青山綠水為伴，在台中市新社區開闢「河谷花木農場」，開始農耕生活，在5公頃的農地上種植茶花、桂花、楓樹等苗木，每天到農場「上班」，吹吹薩克斯風、泡泡茶；他表示，自己就是農家子弟出身，退休後從事農作一點也不違和，還可享健康正常的生活。

77歲的張溢城，具有好酒量，他笑說，因為個性不服輸，聚餐常易飲酒過量，退休後有次去診所看牙遇到熟人，立刻「被逮住」聚餐喝酒，每天到山裡工作可以「閃」酒，就不用天天醉，生活正常、身體更健康，也因不常出來走動，地方還盛傳他已死亡，有次他上街，還有民眾告訴他「你不是死了？」讓他哭笑不得。

為何會在新社買地？張溢城說，90年代金融風暴，銀行很多呆帳或被法拍的土地，當時他為了幫朋友的忙，就買下新社崑山一塊法拍土地，不料，921地震及72水災相繼來襲，山區道路到處崩塌，農地變得無路可走，他就繼續買地並開闢道路，結果就陸續買了5公頃的農地，由於當時道路不通，土地很便宜，但整理山坡地的費用高。

張溢城年輕時曾在豐原農會工作，後來自己開建設公司，在豐原區蓋了不少房子，隨後參選豐原市第五屆市民代表，並當選代表會主席，接著在前豐原市長王阿脾等勸進下，參選豐原市長，不料竟意外敗北，輸給民進黨的陳欽隆。

張溢城說，原本不想選豐原市長，但意外敗北卻讓他嚥不下這口氣，下一屆捲土重來，終於當選第七屆豐原市長，並連任第八屆，後來並當選第十六屆台中縣議員，但縣市合併後，挑戰台中市議員失利，從此歸隱山林。

張溢城在豐原市長任內爭取不少建設，豐原大道即在他手中開闢完成，台中到豐原的鐵路高架化能順利完成，他召開公聽會居中協調爭取中央補助，功不可沒，最令豐原人懷念的應是他任內舉辦盛況空前的迪士尼燈會。

張溢城說，回顧從政經歷，有時感嘆自己為何那麼傻，要花那麼多錢去選舉，但在市長任內經歷921地震，重建工作多如牛毛，他覺得應該是上天派他來為地方做一些事情。

張溢城在「河谷花木農場」種植大批茶花等苗木。（記者歐素美攝）

