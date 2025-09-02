民眾黨「走讀」衝突害警掛彩 黃國昌列他字案被告

民眾黨8月30日在台北以「公民走讀」名義率眾遊行闖入禁制區，於愛國西路與警方爆發推擠衝突，黨主席黃國昌疑似勒住中正一分局督察組長陳育健脖子。（圖擷取自民眾之聲YouTube）

2025/09/02

〔記者吳昇儒／台北報導〕民眾黨8月30日在台北舉行「司法改革，公民走讀」活動，行由至愛國西路與警方爆發衝突，多人攀上警方人牆在員警頭頂「人體衝浪」嬉鬧，一度傳出分局組長遭民眾黨主席黃國昌勒脖，共有8名員警受傷。警方事後依違反集遊法、強制罪、妨害公務等罪，將黃國昌等人送辦。台北地檢署指出，該案已由當日值班檢察官分「他案」偵辦，黃國昌目前則被列為被告。

民眾黨因不滿前主席柯文哲被檢調偵辦滿一年，訂於8月30日在捷運中正紀念堂站口舉行「司法改革 公民走讀」活動，現場約有上百名民眾參與。但因路權問題，警民爆發衝突，抗議者被警方7度舉牌警告、制止、命令解散，最終造成8名員警受傷。

警方指出，黃國昌等人欲沿愛國西路南側人行道進入管制區內，過程中黃持續發表演說，不斷鼓動民眾前進、推擠員警，甚至攀越阻材，已違反集遊法等相關規定，共造成8名員警受傷，依法送辦。

台北地檢署指出，中正一分局於當天報請檢察官指揮偵辦，蒐集相關事證後，依違反集遊法等罪送辦，全案目前列為他字案偵辦中，民眾黨主席黃國昌目前則被列為被告。

