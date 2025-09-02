民眾黨走讀衝撞8警受傷 許美華對比印尼動亂：亂投票是有後果的……

印尼於上月底爆發抗議浪潮，在民眾示威過程更發生裝甲警車輾斃外送員的慘況，引發進一步動亂，怒火隨即從雅加達擴散至全國各大城市。（法新社）

2025/09/02 12:41

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印尼近日爆發大規模示威，民眾和維安部隊衝突導致多人死亡。反紫光奇遊團成員許美華透露，有工程師朋友原本要前往當地參展，展覽也因暴動臨時取消。許美華表示，前幾天台灣也上演了一場莫名其妙的警民衝突，外界質疑民眾黨故意製造衝突、試圖造成「破窗效應」，開始挑戰台灣社會秩序的底線，她也對此感嘆「人民亂投票是有後果的。投錯了要再改回來何其困難，印尼人的血淚控訴，台灣人要看得懂啊」。

印尼於上月底爆發抗議浪潮，民眾針對議員過度優渥的薪資與住房津貼，以及一系列議題感到不滿，在民眾示威過程更發生裝甲警車輾斃外送員的慘況，引發進一步動亂，總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）與警方雖對此公開致歉，但無法澆熄民眾怒火。

請繼續往下閱讀...

怒火隨即從雅加達擴散至全國各大城市，警方用催淚瓦斯驅散示威者，部分抗議群眾也投擲燃燒彈與鞭炮，普拉伯沃也再次發聲批評，違法的行為帶有叛國與恐怖主義的色彩，並下令軍警對趁亂搶劫者「採取最嚴厲的行動」。目前傳出造成至少6人死亡、數百名示威者被捕。

許美華在臉書發文指出，這兩天有不少台灣工程師剛好在印尼首都雅加達，近身感受了這次印尼政府暴力鎮壓的氣氛跟衝擊。恰巧在本週二開始，當地也有「2025 Indonesia Technology and Innovation印尼科技創新展」，號稱「東南亞的Computex」（是的，印尼政府用台北電子展做模仿標竿），有認識的工程師第一次支援東南亞參展，沒想到就碰到歷史事件大場面。

許美華透露，工程師朋友昨下午跟同事抵達雅加達，原本上飛機前雖已經看到群眾抗爭，但展沒取消，所以還是來了。因為抗爭鎮壓，這次展覽預期人會少很多。不過原本在展場附近跟飯店周邊因遠離市區，情況還算平靜，不料後續因暴動太嚴重，展覽被延期了。對於展覽前一天才突然宣佈延期，所有廠商都傻眼，因為大家都到了。

許美華說，號稱「東南亞的Computex」，雅加達的這個展覽就這樣被迫延期，何時再重開，又是大工程了。

許美華也提到，上個星期六，台灣也上演了一場莫名其妙的警民衝突。已經有不少聲音警告台灣人，不要輕忽民眾黨故意製造衝突、試圖造成「破窗效應」，開始挑戰台灣社會秩序的底線。

許美華強調，長達半年多的大罷免，多少志工被羞辱被攻擊，都沒有引發任何一場暴力衝突，因為志工們都一再互相提醒，極力自制隱忍。

許美華質疑，反觀民眾黨，似乎是在挑戰警察公權力，刻意製造社會衝突對立，跟著黃主席上街的小草們，跟警察推擠衝突，這樣的台灣真的是你們要的嗎？

許美華直言，看到這兩天印尼政府暴力鎮壓的新聞，真的很感慨，人民亂投票是有後果的。投錯了要再改回來何其困難，印尼人的血淚控訴，台灣人要看得懂啊。

許美華在文末也提到，多少國家羨慕台灣，想要複製台灣電子資訊半導體產業的成功模式，台灣真的要珍惜。希望小草工程師也聽得懂。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法