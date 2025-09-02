為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    台灣故事首登芬蘭雜誌 林昶佐：台能助民主國家對抗資訊戰

    駐芬蘭代表林昶佐赴任已滿月，近日接受芬蘭百年政經雜誌「芬蘭畫報」（Suomen Kuvalehti）專訪。（圖擷取自芬蘭畫報）

    駐芬蘭代表林昶佐赴任已滿月，近日接受芬蘭百年政經雜誌「芬蘭畫報」（Suomen Kuvalehti）專訪。（圖擷取自芬蘭畫報）

    2025/09/02 07:56

    〔記者黃靖媗／台北報導〕駐芬蘭代表林昶佐赴任已滿月，近日接受芬蘭百年政經雜誌「芬蘭畫報」（Suomen Kuvalehti）專訪。林昶佐表示，民主國家應藉由建立連結及支持彼此，強化民主發展與社會自由，台灣能在對抗資訊戰方面幫助其他民主國家。

    林昶佐接受「芬蘭畫報」採訪，是該雜誌首度大幅專訪亞洲政治人物，也是台灣故事第一次登上「芬蘭畫報」雜誌。

    林昶佐表示，芬蘭與台灣皆是小型民主國家，且歷史上都有被鄰近大國欺壓的紀錄，但兩國皆仍然忠誠於自身價值，他希望藉由駐芬蘭代表的角色，讓台芬人民認識彼此的文化。

    林昶佐認為，對於台灣在國際間受到的不公待遇，台灣需要更有創意地思考，聚焦於如何強化人民之間的友誼，不只著眼於政府間的關係，當然，台灣持續要求在世界上有更公平的地位。

    面對右翼民粹主義及獨裁網絡興起的浪潮，林昶佐表示，民主國家應藉由建立連結及支持彼此，強化民主發展與社會自由。

    林昶佐說，台灣能在對抗資訊戰方面幫助其他民主國家，中國長期對台發動資訊戰，台灣已發展出許多辨別及對抗的方法；他也認為，防止社會兩極分化也相當重要，他相信支持獨立藝術是防杜兩極分化的關鍵。

    林昶佐表示，他相信藝術的力量，藝術是靈魂之間的交流，比政治辯論更能感動人心。

