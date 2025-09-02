為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    國民黨主席改選生變！盧秀燕不選 台中年輕黨員仍有期待

    台中市長盧秀燕宣布不參選國民黨主席，讓選情變數突然激增。（記者蘇金鳳攝）

    台中市長盧秀燕宣布不參選國民黨主席，讓選情變數突然激增。（記者蘇金鳳攝）

    2025/09/02 08:25

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨主席改選在即，呼聲很高的台中市長盧秀燕表明不參選攪亂一池春水，雖然有不少人表態，台中藍營基層擔心選舉太激烈恐讓國民黨再度陷入分裂，多位年輕黨員私下表示，黨主席最重要的是團結黨內及在野黨，能夠公正辦好及打贏2026及2028的選戰，甚至對國民黨未來路線，提出一套能說服人民的論述。不過也有相當資深的黨員認為，國民黨太老了，一定要找年輕人出來「新陳代謝」。

    國民黨將於10月18日改選黨主席，可能會參選的有立委羅智強、前彰化縣長卓伯源、孫文學校總校長張亞中、前立委鄭麗文、彰化縣議會議長謝典林、前國民黨副秘書長張雅屏、前國代蔡志弘等，目前浮出檯面的人選越來越多，然而仍有黨員希望能由前台北市長郝龍斌、前台中市長胡志強「強棒」出來參選，還人希望立法院長韓國瑜辭院長參選黨主席，帶領國民黨打贏2026及2028大選。

    盧秀燕不參選後，台中市3位國民黨新生代立委黃健豪、羅廷瑋、廖偉翔都未明白表態支持誰，但對黨主席人選資格，有相當期待。

    黃健豪表示，他認為黨主席不用非要年輕或者是資深的黨員，但一定要有能力募款，而且要能做好2026年七合一大選及2028年立委總統大選的提名。

    羅廷瑋則覺得黨主席最重要的不是年紀大小，而是能不能帶領國民黨凝聚團結共識、面對挑戰。

    廖偉翔表示，國民黨主席最重要的條件，就是能夠凝聚黨內、團結在野的力量，建構值得人民依靠的政黨；並在2026、2028的重要關鍵時刻，帶領國民黨重獲社會大眾的信任與支持。

    有其他不願具名年輕黨員，都希望黨主席的資格一定要對外有國際觀，對內能整合黨內團結，甚至跟其他在野黨的合作，最重要對國民黨未來路線，一定要提出說服民眾的論述。

