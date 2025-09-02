黃國昌「走讀」對警勒脖 沈榮欽點出4問題：破壞法治根基

民眾黨上週末舉行走讀，黨主席黃國昌涉勒頸警員。（圖擷取自民眾之聲YouTube）

2025/09/02 09:03

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌8月30日未成功申請路權下，發起「司法改革 公民走讀」強闖禁制區，並與警方發生推擠衝突，導致8名員警受傷，黃國昌涉勒頸警員。加拿大約克大學副教授沈榮欽批評，事發後台灣警察工作權益推動協會卻發文叫總統道歉，甚至有警察家屬發文怪罪賴總統，連台北市長蔣萬安也對非法集會一個字都不敢批評，他質疑民眾黨對這一事件的操作方式，讓台灣的法治根基，正在被有心人士一點一點的破壞中。

民眾黨近日未經合法申請舉辦「走讀」活動，並與警方發生推擠衝突，黨主席黃國昌涉勒頸警員。民眾黨事後稱黃國昌及所有參與公民均未有襲警行為，更不存在所謂「開車衝撞封鎖線」的情況。遭勒頸的北市警中正一分局督察組長陳育健則表示不會對黃國昌提告傷害，引發警界議論。

沈榮欽在臉書發文整理相關問題。其一為，賴清德總統「肯定、感謝」警察辛勞，台灣警察工作權益推動協會卻發文叫總統道歉，說賴清德的發言，暗批警方防止詐騙不力，是對全台灣警察人員的公開羞辱。

其二為，黃國昌非法集會，導致8名員警受傷。黃國昌在現場罵警察可恥、謾罵面帶微笑的特定員警，甚至被拍到疑似勒住警察脖子的照片。台灣警察工作權益推動協會視若無睹，常務理事倒是在個人社群發了一篇「覺得要有警察團體出來譴責黃國昌，那就自己成立一個來譴責，而不是拿職安問題來勒索別人發文。」

其三為，不僅如此，遭到黃國昌勒頸的警員還打圓場，表示「黃國昌應是無心之舉」，媒體大幅報導，頗有國家執法私了化的口吻。之後中正一分局出勤的警官妻子更發文怪罪賴總統，用小草的口吻，批評賴清德躲在官邸，缺乏良心。

其四為，沈榮欽質疑，負責首都治安的市長蔣萬安受訪時，更是連民眾黨非法集會一個字都不敢批評，還表示「要民眾注意安全」。

沈榮欽也批評，民眾黨對這一事件的操作方式，讓台灣的法治根基，正在被有心人士一點一點的破壞中。他也直言「有些人要的不是法治，而是不受法律管轄的特權」。

