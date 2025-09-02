蔣萬安不願回應是否譴責黃國昌 簡舒培：要裝聾作啞多久？

簡舒培指出，在警政署、北市警察局接連表態後，最愛講「依法行政」的蔣萬安卻依然靜悄悄，連被媒體追問是否譴責黃國昌，竟然不願多談。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌8月30日發起「司法改革公民走讀」活動，由於集會未合法申請，現場群眾與警方發生衝突，導致8名員警受傷，內政部、警政署均表示將依法嚴辦，但台北市長蔣萬安僅說「體恤警察」，昨（1日）面對媒體追問「是否譴責黃國昌」，更是不發一語。台北市議員簡舒培昨深夜發文質疑蔣萬安：「你要裝聾作啞多久？」

簡舒培提到，民眾黨違法集會、聚眾鬧事，蓄意衝撞警察導致8名同仁受傷，至今已經超過48小時，甚至為了幫黃國昌刻意勒員警脖子擦脂抹粉，連AI變造這種骯髒手段都使出來。簡舒培質疑，當警政署明確表態，支持警察同仁依法行政，台北市警察局發聲譴責，並表明將報請檢察官偵辦後，作為「事主」的台北市長、最愛講「依法行政」的蔣萬安，卻依然靜悄悄，連被媒體追問是否譴責黃國昌，竟然不願多談。

簡舒培認為，顯然比起維護警察權益，蔣萬安更在乎藍白合帶來的政治利益，因為蔣一任市長都快當完了，依舊毫無建樹，深怕得罪民眾黨，會讓明年的連任之路更艱辛。簡舒培提起過往案例，強調「一樣是自己人造成的紛亂，2004年的台北市長馬英九至少敢去面對」，當時馬英九處理連宋配敗選後的藍軍抗爭，但蔣萬安只敢躲在市警局跟警政署後面當個「超速仔」。

簡舒培直言：「藍營想塑造蔣萬安成為『馬英九2.0』，在他身上套上中興之主的濾鏡，但現在看起來，蔣萬安最像馬英九的地方，大概只有對中共唯唯諾諾以及 『Bumbler』的部分。」

