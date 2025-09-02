京華城案》關鍵證人彭振聲今作證 「早日完工」紙條成焦點

台北地院今天將繼續開庭審理京華城案，將傳喚台北市前副市長彭振聲作證。（資料照，記者廖振輝攝）

2025/09/02 06:25

〔記者張文川／台北報導〕台北地方法院審理京華城弊案，今（2）日傳喚台北市前副市長彭振聲作證，上週檢、辯激辯彭振聲去年9月3日在台北看守所接受檢察官偵訊錄影中斷1小時13分鐘、是否遭檢方不正訊問，今天將由當事人彭振聲親自說明。

今提訊前台北市長柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇，傳喚威京集團主席沈慶京、北市前都發局長黃景茂、應曉薇顧問吳順民到庭。合議庭今全天詰問彭，若今天問不完，4日（週四）接著問。

京華城案柯等人涉圖利、收賄的案情，將是今日檢、辯詰問重點，柯文哲主要答辯不知情、未追蹤進度、未交辦、未下指示、未違法、指派彭專案處理，但檢方提出柯文哲曾在疑似沈慶京交付的京華城完工藍圖上，親筆以黃色便利貼下條子指示「彭副：希望行政流程加速，早日完工」，彭究竟有沒有看過這紙條，勢必是「必考題」。

彭振聲作證一波三折，原定7月1日勘驗影帶兼作證，因當日彭妻墜樓過世而臨時取消；7月24日彭到庭作證，但彭的情緒仍顯激動，合議庭認為溝通開庭期日時有所誤解，送達有瑕疵，再延期至今日，並於上週四先勘驗彭的偵訊錄影。

柯文哲的律師質疑彭在北所遭檢方不正訊問，有且有1小時13分鐘中斷未錄影，上週勘驗錄影檔時，檢方指出由影片脈絡可知，當時彭的律師要求「律見」，檢察官因此裁示律見15分鐘，「律見」是被告與律師溝通的時間，依法當然不能錄音錄影，當時律師與彭討論甚久，檢方尊重而未予打斷，「律見」費時1個多小時，才恢復開庭進行偵訊與錄影。

柯的律師也質疑彭振聲遭檢方誘導、恫嚇式不正訊問，數次告知「不要當余文、李述德」，但檢方指出全程都有2名律師在場陪同偵訊，若真有不當訊問，律師早就跳出來異議了，且彭與其律師至今都未主張遭不正訊問，反倒是柯文哲替彭主張，為了讓自身脫罪而犧牲彭認罪的權力。

