    前鎮漁港多功能水產品運銷中心9月完工 審計部提多項缺失

    前鎮漁港多功能水產品運銷中心預計今年9月完工，審計部檢討缺失。（記者洪定宏攝）

    2025/09/02 00:28

    〔記者洪定宏／高雄報導〕農業部漁業署執行2021年至2024年「前鎮漁港建設專案中長程計畫」，其中委託內政部國土管理署代辦的「多功能水產品運銷中心」統包工程，預計今年9月完工，但審計部發現原規劃設置的大型冷凍庫區，因需求變更移除，影響魚貨產品新鮮度及品質衛生，不利未來導入食品安全衛生管制系統，要求漁業署檢討改善。

    審計部也檢討漁業署未督促施工廠商確認剩餘土石暫置場地的使用現況，及徵得土地所有人高雄市政府同意，導致規劃土方暫置場地無法使用，須由陸運改為海洋棄置，增加經費支出及延宕他案完工時程。

    另外，漁業署未審慎評估整併前鎮漁港區域內施作項目的範圍重疊情形，導致部分前瞻基礎建設計畫特別預算補助經費建置的設施，因影響多功能水產品運銷中心施工界面，完工使用未達9個月即遭拆除，引發效能過低問題。

    漁業署指出，多功能水產品運銷中心統包工程2022年4月25日開工，建設經費約24億元，目前進行最後的排水路復舊及景觀工程作業，預計今年9月完工。另回覆審計部強調，將加強監督多功能水產品運銷中心的場域品質衛生管理，以確保漁獲新鮮度，並強化與高雄市政府橫向溝通機制，避免類似案例再發生。

    另外，漁業署自辦前鎮漁港深水碼頭整建工程，已完成的3件工程，可提供860公尺、水深7.5公尺的碼頭泊地；僅餘南碼頭第二標工程執行中，預計今年10月完工，將可再提供240公尺、水深7.5公尺的碼頭泊地給遠洋漁船使用。

