自曝遭針孔偷拍！藍白卻酸他被害妄想 沈伯洋深夜PO證據

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委沈伯洋週日（8/31）透露曾遭人跟蹤，甚至還將機車停在自家門口，裝設針孔攝影機偷拍，報警至今無果。不過轄區北市大安警分局週一（9/1）表示，調閱周邊監視影像過濾，查無不法情事，結果沈伯洋遭藍白嘲諷有「被害妄想」。對此，沈伯洋1日深夜在社群做出回應，並PO出涉事車輛裝設針孔攝影機的證據！

沈伯洋本週日接受節目《話時代人物》訪問時提到，某次他在住家門口發現一輛可疑摩托車，乍看只是螺絲固定，但仔細一看竟是裝有針孔的攝影設備，電池收在坐墊下，外觀則偽裝成摩托車螺絲。他研判對方可能想蒐集日常作息，甚至觀察是否有人進出住處。沈伯洋立即報警，沒想到不到一小時，涉案摩托車便消失無蹤，雖然事前有拍下車牌，但後續追查仍陷入僵局。

除此之外，沈伯洋也透露曾收到恐嚇信，信中附上他與妻子的合照，還寫了「死」字，甚至揚言要對他們的女兒割喉。沈伯洋慨歎，讓他感到難過的是，國內部分名嘴及反對黨支持者不僅沒有表達基本譴責，反而暗示事件是「自導自演」。

不過大安警分局1日回應稱，案緣去年10月沈委員反映住家外有一輛機車，疑似裝設攝影機對其住家拍攝，有侵犯其個人隱私疑慮，並且提供相關車號。經調閱該車監視器影像及車牌辨識系統等方式查證，尚查無不法情事，當時立即告知沈委員，並增派警力加強巡邏及周遭安全維護；另沈委員於今年4月間報案稱接獲網路恐嚇郵件，經調閱網路暨用戶註冊資料等，查出IP在境外，並無相關犯嫌資料。

消息一出，網上馬上湧現大票藍白粉嘲諷沈伯洋有被害妄想症。對此，沈伯洋1日深夜在臉書PO出證據照片，「原來現在是要打我被害妄想症？我自己是在做安全相關的，掃到針孔第一時間不是公審，也不是自己查案，而是在不打草驚蛇之下，直接通報，請相關單位查明案件。我的反應其實就是一般正常公民的反應，我也不會用我的職權去誇大或炒新聞。這都已經是去年的事情了。」

他接著說：「這種等級的工具，之前在台灣的網路就有賣，而且其實是屬於效果比較差的那一種。這台針孔的斜後方就正對著我家門口。原來這個在藍白的世界裡叫做正常？專門紀錄斜後方的行車記錄器？所以我被偷錄音很正常，被冒名很正常，旅館被闖入很正常，汽車被放東西很正常，被登入裝置很正常，遇到針孔很正常，家人被威脅很正常，被中國懲戒五次很正常，都是我被害妄想。受教了。真是謝謝。」

