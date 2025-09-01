為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    川普關稅遭判違法影響台美談判？知情人士：232條款協商仍持續進行

    美國聯邦上訴法院日前裁定，總統川普多數的對等關稅不合法，此是否影響台灣關稅談判？知情人士解釋，該判決並不影響232條款對特定產品加徵關稅，因此談判仍持續進行。（彭博資料照）

    2025/09/01 23:07

    〔記者鍾麗華／台北報導〕美國聯邦上訴法院日前裁定，總統川普多數的對等關稅不合法，此是否影響台灣關稅談判？知情人士解釋，該判決並不影響232條款對特定產品加徵關稅，因此談判仍持續進行，我方每週都與美方保持聯繫，表達立場，尤其是與負責232條款的商務部；仍會持續爭取232條款能有合理的協商過程與結果，並降低對等關稅稅率。

    行政院今天舉行秘書長交接典禮，由行政院副院長鄭麗君監交，她致詞提到，卸任的秘書長龔明鑫與新任秘書長張惇涵，都是台美經貿工作小組重要成員，談判小組在府院會商、國安會開會時，也參與所有工作，未來龔明鑫與張惇涵也能無縫接軌、繼續參與，並做好產業支持措施。

    鄭麗君強調，談判團隊密切關注美方動態，美國對等關稅是否會改變，仍需視美國政府及最高法院如何決定，依照美國聯邦上訴法院此次判決，以及另外頒布的命令來看，目前美國政府仍可對各國課徵對等關稅；談判團隊目標，就是繼續為產業爭取更好、更合理的稅率，並密切持續關注後續發展。

    知情人士說明，美國聯邦上訴法院判決，主要是認為川普引用「國際緊急經濟權力法案（IEEPA）」，已逾越總統權限；不過，聯邦上訴法院另也裁定行政命令，川普政府10月14日可上訴最高法院期間，美國政府仍有權課徵對等關稅及芬太尼關稅，直到最高法院駁回上訴聲請或做成最終判決為止。

    他解釋，即使本案上訴最高法院判決總統無引用IEEPA權限、對各國課徵對等關稅，但川普仍可依據美國其他法令，如「1974年貿易法」第122條，針對有貿易赤字國家課徵最高15%的關稅，期間最多為150天；另授權美國貿易代表署（USTR）進行301調查並課徵關稅；此外，也可透過「1962年貿易擴展法」的第232條以國安理由對各國課徵關稅，以解決貿易赤字等國際收支平衡課題。

