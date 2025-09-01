羅智強當面批黃暐瀚「有愧媒體人使命」 苗博雅：標準PUA+情勒！

羅智強上廣播節目當面批黃暐瀚。（圖翻攝自YouTube）

2025/09/01 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委羅智強週一（1日）接受資深媒體人黃暐瀚的廣播節目《POP撞新聞》專訪，沒想到羅智強竟在節目中對黃暐瀚過去時常批評藍營一事表達不滿，當面洗臉黃暐瀚，還批黃「有愧媒體人的職責使命」，使錄製氣氛一度尷尬。對此，社民黨台北市議員苗博雅值直言，「羅智強的行為就是標準的PUA（精神控制）+情緒勒索！」

羅智強1日接受黃暐瀚專訪時，直指黃暐瀚讓他很失望，尤其是他看到7月26日罷免開票那天，黃暐瀚在節目上看到譏笑、訕笑在野黨的場景，不但沒有制止，還加以附和。他說，許多幕僚私下說黃暐瀚不是以前的黃暐瀚，黃暐瀚是不是變成「綠暐瀚」這留給大家評價，但他要誠實的說，自己認識黃這麼多年，「我覺得你變了」。

羅智強還當面批黃暐瀚，有愧媒體人客觀職責使命跟立場，他不希望黃暐瀚變成第二個于北辰、第二個李正皓，「這些人都是背棄過去長期相信的立場，只為了上節目爭通告，就改變立場，為了去附和執政黨」。他宣稱，自己過去是黃暐瀚的粉絲，所以要說出這個重話，他要選國民黨黨主席的其中一個原因，就是要撥亂反正。面對羅智強的批評，黃暐瀚看著羅智強不發一語，時而點點頭望向鏡頭、低頭看看訪綱；事後他表示，每個人都有言論自由，自己尊重來賓的發言與不同意見。

對此，苗博雅在Threads上發文，「羅智強今天對黃暐瀚做的事，就是標準的PUA+情緒勒索套路。如果中了，黃的心理會產生對羅有某種虧欠感，對羅的指令或要求即使心中覺得委屈或怪怪的也都會接受。看得出來的，小心避開身邊這樣的『朋友』。看不出來的，只能祝福」

