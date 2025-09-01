我國籍工作船外海絞網遭中國漁船圍困 金門海巡馳援解危

海巡署金馬澎分署表示，國籍工作船於金門料羅港外東南方8.3浬處海域作業，與中國漁船發生絞網，海巡署火速派金門海巡隊前往協處。（金門海巡隊提供）

2025/09/01 21:19

〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署金馬澎分署表示，國籍「水平星」工作船昨晚於金門料羅港外東南方8.3浬處海域（禁限制水域外3.1浬）作業，與中國漁船發生絞網且失去動力，遭中國2艘漁船圍困索賠，中國海警船也趕往現場，經海巡署火速派金門海巡隊協助雙方和平解決絞網糾紛，並將「水」船及7名船員安全帶回料羅港。

海巡署指出，8月31日晚11點左右，「水」船由中華電信委託全球測繪科技股份有限公司前往金門海域進行地貌探測過程，不慎與中國漁船發生絞網，雖事發地位於金門料羅東南8.3浬的禁限制水域範圍外，海巡署基於保護國籍船舶安全，第一時間派遣PP-10083及PP-3556兩艘巡防艇馳援；同時偵獲中國海警船自廈門高速往事發地點前進，顯然中國漁船也向中國海警報案。

請繼續往下閱讀...

由於狀況緊急，海巡署巡防艇立即採取必要戒護措施，等「水」船與中國2艘漁船達成和解，立刻以無線電向駛近現場的中國海警船表示「案屬船舶海事糾紛，雙方已達成民事和解，請勿對我船舶進行任何干擾」。全案經巡防艇確認雙方簽立和解書且無人員受傷後，即由我方PP-10083艇將「水」船及包括船長在內7名船員帶回料羅港，人船均安。

金馬澎分署說，此案發生於禁限制水域外，海巡署基於保護國籍船舶安全及和平理性立場，積極協處國籍船舶航行糾紛；呼籲民眾如在海上遇有緊急危難，請立即撥打「118」海巡專線電話報案，海巡單位將第一時間派艇前往處理。#

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法