友邦聖露西亞副總理訪台 將晉見賴總統、拜會文化部

聖露西亞副總理希瑞爾應我國政府邀請今起訪台，外交部次長陳明祺下午代表前往機場接機。（外交部提供）

2025/09/01 20:16

〔記者黃靖媗／台北報導〕聖露西亞副總理兼觀光、投資、創意產業、文化暨新聞部部長希瑞爾（Dr. Ernest Hilaire）應我國政府邀請，今（1）日至5日率團來台訪問。外交部指出，此行是希瑞爾第二度來台，訪台期間將晉見總統賴清德、拜會文化部，並赴高雄參訪郵輪產業及「文化光點計畫」等觀光建設。

外交部指出，團員包括商業、工業、商業發展、合作企業暨消費者權益部部長希波莉（Emma Hippolyte）及平等、社會公義暨賦權部部長亨利（Joachim Andre Henry）。外交部次長陳明祺今日下午代表我國政府前往機場接機，表達誠摯歡迎。

外交部說明，此行是希瑞爾第二度來台，訪台期間將晉見總統賴清德，接受外交部長林佳龍設宴款待，也將拜會文化部，並赴高雄旅運中心參訪郵輪產業及「文化光點計畫」花燈工作坊等文創觀光建設，與相關單位深入交流。

外交部表示，台露兩國自2007年全面恢復外交關係以來，邦誼篤睦友好，露國政府堅定支持台灣國際參與，雙方在觀光、經貿、醫療衛生等領域密切合作，成果豐碩，我國將持續深化與露國在各領域互動，增進兩國人民共同福祉。

