轟中共對日抗戰毫無貢獻 陸委會：以民族復興之名行軍武擴張

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會副主委沈有忠今出席「中共『九三閱兵』可能操作及影響」座談會，他痛批，中共對於抗戰毫無貢獻，只有利用戰爭坐大自己 ；與會人士認為，北京當局藉所謂「九三閱兵」及錯誤抗戰敘事，在在突顯出其有意強勢主導國際秩序，其謬誤的一中原則與台灣歸屬與事實現狀相違，完全欠缺正當性與合法性。

沈有忠指出，今年是二次世界大戰結束80週年，當年軸心國現在都成為民主國家，證明唯有自由和民主才能帶來國家發展，唯有尊重人性尊嚴才能受到敬重，而威權和侵略只會帶來殺戮、悲劇以及更多的不平等。中共近年對我國和鄰近國家施加各種軟硬壓力、軍事脅迫以及灰色地帶騷擾，已成為國際社會高度不穩定的風險來源；中共以民族偉大復興為名，進行軍武擴張，是當前新威權主義威脅自由民主的代表，也是80年前法西斯軍國主義以民族主義為包裝發動對外侵略的翻版，如今侈言紀念「反法西斯」，更是莫大諷刺。

沈有忠強調，中共藉由扭曲歷史事實，僭稱主導對日抗戰進而舉辦「九三」、「台灣光復」等相關紀念、系列活動，就政治、歷史與法律等層面都毫無正當性與合法性。在歷史上，我們都知道中共對於抗戰毫無貢獻，只有利用戰爭坐大自己。

沈有忠說，在政治上，戰後的國際價值就是反侵略、建立民主與人權。中共當前所作所為，和侵略者站在一起、破壞民主與人權都是舉世皆知。在法律上，中共刻意在國際上宣傳一中原則，錯誤連結聯大2758號決議文，乃至於提出所謂國家繼承論的法律謬誤，都是企圖達成所謂國際一中的效果。

沈有忠分析，中共藉由大閱兵與錯誤的敘事脈絡，誤導國際社會接受其對台主權之片面主張，企圖將「國際一中」的「促統、反介入」與「兩岸一中」的「反獨、促融合」之政治目的相結合，以推進其後續對台「強制統一」之政治圖謀，國際社會已有許多民主國家表達反對，台灣民眾更不會認同。

沈有忠另指出，中共耗費巨資辦理閱兵，欲凸顯軍事形象，強化其在區域及全球的話語權，也同俄羅斯、伊朗、北韓等威權陣營站在一起，欲塑造與美、歐等民主陣營抗衡的世界格局。同時也期待藉由「九三閱兵」來鼓吹民族主義，凝聚中國內部的信心，也轉移美中競爭，經濟衰退、軍中貪腐與鬥爭等內外部壓力。

與會學者表示，中共「九三閱兵」深具對台統戰目的，5月習近平在俄羅斯媒體發表文章，將中共對台野心與二戰後國際秩序連結，希冀從歷史敘事與國際法理層面，建立其對台權利主張的合法性；研判中共此番連結操作不會止於「九三閱兵」，而是會繼續推進。

學者提及，中共不只對台統戰作為、搶占歷史話語權，也刻意將「上海合作組織」高峰會與「九三閱兵」結合，壯大外國領導人出席閱兵的陣容。

此外，學者分析，北京透過法律論述、歷史記憶與軍事儀式，不僅誆稱中共是抗戰「中流砥柱」，更意圖強化「一個中國」的政治正當性，藉統戰手段爭奪歷史話語權；學者另強調，民族主義和愛國主義是一體兩面，中共持續操作民族主義，藉以鞏固習近平權力的領導地位。

陸委會強調，紀念抗戰勝利是為彰顯「和平」的重要性，中共卻一再聲稱絕不放棄對台用武及持續威權擴張，勢將影響台海和平穩定。政府密切關注情勢發展，也呼籲國人團結一致遵守政府兩岸交流政策，共同捍衛國家主權尊嚴。

