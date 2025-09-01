謝典林兼籃協理事長角逐黨主席 連勝文憂：單純體育賽事變複雜政治

連勝文。（資料照，翻攝連勝文臉書）

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席選舉將於10月18日投票，目前已有彰化縣議長謝典林等人表態參選，國民黨副主席連勝文今表示，謝典林身兼中華民國籃球協會理事長，但中華男籃從今年底開始到明年初，將參加2027年世界盃資格賽，與大陸、日本、南韓分在同一組，也將會有主客場賽事，而且大陸隊在明年3月亦將來台灣主場比賽，而屆時若謝典林是國民黨主席，又是主場主辦方的中華籃協理事長，以民進黨逢中必反、見縫插針的惡劣歷史，的確會令人擔心，是否會因此讓單純的體育賽事變成非常複雜的政治事件。

謝典林上週以「保護盧秀燕，讓她平安下莊」為訴求，宣布參選下一屆國民黨主席，並表示，他2023年力挺郭台銘選總統，就是全力希望「藍白合」，由於「藍大白小」，接下來2026年縣市長選舉，為了深化合作，藍營要有禮讓白營參選的心理準備，為2028的勝選預做準備。如果他當選，將會與民眾黨主席黃國昌密切合作。

連勝文今指出，中華男籃日前創下亞洲盃排名第5的佳績，也是中華隊自2013年以來最佳的排名，而在幕後參與運籌帷幄的中華籃協，可說是勞苦功高，特別是擔任理事長的謝典林盡心盡力，值得讚賞。而當他聽說謝典林有意願參選國民黨主席選舉時，其實相當高興，因為他的確是參選人當中，少數幾位自己有實力替國民黨解決燃眉之急的人。

連勝文說，謝典林現在是彰化縣議長、又是籃協理事長，未來若當選國民黨主席，那麼體育與政治的分際如何拿捏，時間與資源又如何分配，恐怕會是相當大的挑戰。他在與謝典林通話的過程中，也了解到對方的確是面臨了極度困難的抉擇。

連勝文說，當謝典林問他的意見時，自己是建議，是否先專注在現在的責任與義務上？身為一個國民黨員，當然樂見有充足資源的謝典林能夠出來幫助國民黨度過難關，但是做為一個多年籃球運動愛好者及老球迷，更希望能在台北主場，看到中華男籃再接再厲，勇奪世界盃籃球賽參賽資格。

連勝文表示，不知道謝典林在經過長考之後，最後的選擇是什麼，但相信他一定會做出對國家、社會以及黨最好的決定。希望謝典林若決定要堅守中華籃協理事長職位到最後一刻，那麼未來在國民黨困難的時候，他還是能夠挺身而出，貢獻自己龐大的資源，協助國民黨克服各種挑戰。

