中國藉九三閱兵對台施壓 學者：傳達「統一大勢不可逆」

中華亞太菁英交流協會1日舉行「中共『九三閱兵』可能操作及影響座談會」。圖為中央警察大學國境警察學系助理教授王智盛。（記者方賓照攝）

2025/09/01 19:17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國將於9月3日在天安門廣場舉行盛大閱兵，由中共領導人習近平檢閱部隊。專家學者指出，對台灣而言，閱兵是一場心理戰，中共一方面以「共享歷史」為名，邀請台灣人士參與，另一方面以武力展示對台灣社會施壓，傳達「統一大勢不可逆」。

中華亞太菁英交流協會今日召開「中共『九三閱兵』可能操作及影響」座談會，邀請專家學者探討中共閱兵相關議題。

請繼續往下閱讀...

中央警察大學國境警察學系助理教授王智盛分析，九三閱兵是北京展現國力的重要舞台，今年閱兵大規模展示先進武器，並邀請多國領袖觀禮。對內，閱兵被描繪為「強軍復興」的象徵，對外，則強調中國是二戰勝利與戰後秩序的守護者。對台而言，閱兵是一場心理戰，一方面以「共享歷史」為名，邀請台灣人士參與，另一方面以武力展示對台灣社會施壓，傳達「統一大勢不可逆」。

王智盛研判，接下來北京將高調籌劃「台灣光復80週年」紀念，宣稱光復是「民族大義」的體現，意在將台灣回歸中國塑造成歷史既定事實。然而，台灣社會對「光復」有複雜記憶，既包括脫離日本統治，也包含戰後威權統治與社會創傷。中共單一化的「光復等於統一」敘事，刻意忽略台灣不同的歷史經驗。

他強調，「九三閱兵」與「三個80年」紀念，表面上是歷史追憶，實質卻是中共的政治操弄。中共藉歷史與法律包裝其「一中」立場，試圖削弱台灣主體性並分化內部。然而，歷史真相與台灣人民的選擇，並非北京可單方面定義，政府必須持續以反統戰、反侵略，維護話語權為核心，透過嚴控統戰滲透、建構自主敘事、深化國際合作與凝聚社會共識，來化解中共的話語戰與心理戰。

台灣安保協會理事宋承恩指出，中共藉「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰争80週年」舉行九三閱兵，這是一場政治秀，欲同時達到宣傳中國與其友盟「萬邦來朝」支持、強化習近平領導權威、展示軍事肌肉等多重目的。

宋承恩分析，九三閱兵也有對台統戰的目標，藉由重述二戰歷史，抹煞中華民國是戰爭期間及終戰時代表中國政府的事實，否定中華民國在戰爭中的貢獻，同時宣稱繼承了「中華民國政府」，將中華民國抗戰功勞與成果整碗捧去，同時對國際大加宣傳「一中原則」。

宋承恩提及，中共的總體戰略目標是為侵奪台灣主權作法理準備，藉以阻止台海安全國際化，同時提高國際友我國家與我合作或馳援的成本，以達到阻斷或延遲國際協助的目的，藉以脅迫我國人民放棄抵抗，達到其不開一槍一砲併吞台灣目的。

政治大學台灣史研究所教授李福鐘說，習近平逐步走回「毛澤東路線」，勢必引發社會、政治上的不安，民族主義是習鞏固統治合法性最簡便有效的方法，這次的九三閱兵，正是在這一背景下的精心安排。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法