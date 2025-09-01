民眾黨走讀警被下令「放人一步就拔官」？中正一分局出面澄清

立委陳昭姿今指出，她得到消息，警方被下令只要放人一步越過拒馬，就立刻拔官。北市中正一分局晚間澄清。（資料照）

〔記者王冠仁／台北報導〕民眾黨日前舉辦「司法改革公民走讀」活動，期間黨主席黃國昌涉嫌率領群眾衝撞拒馬、和警方推擠，造成8名官警受傷，引起社會議論紛紛。民眾黨立委陳昭姿今指出，民眾黨請市議員去跟中正一分局溝通，沒想到得到的消息是，警方被下令只要放人一步越過拒馬，就立刻拔官；對此，中正一分局今晚發布澄清訊息，表明絕無此事。

陳昭姿今天在立法院接受媒體訪問時說，請市議員去跟中正一分局溝通，回來就一句話，「上面說只要放人一步，就立刻拔官，我講話我負責」，只要有放人越過拒馬，就立刻拔官。

「分局長陳瑞基未接獲任何指示」

對此，中正一分局今晚表示，當天警方執行維安勤務，過程中均要求同仁依法行政、堅守崗位，分局長陳瑞基身為現場指揮官，從未接獲任何長官指示「放人一步就立刻拔官」之訊息。

台北市警局昨也表示，此案已經報請台北地檢署檢察官指揮，其中民眾黨主席黃國昌涉嫌非法集會、對員警勒頸與推擠、破壞阻材，有違反集會遊行法及妨害公務行為，近期將傳喚他到案說明。警方目前也在逐一過濾、清查當天的相關蒐證影像，釐清還有哪些民眾推擠或攻擊員警、破壞阻材，再進一步約談。

