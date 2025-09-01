為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    民眾黨走讀警被下令「放人一步就拔官」？中正一分局出面澄清

    立委陳昭姿今指出，她得到消息，警方被下令只要放人一步越過拒馬，就立刻拔官。北市中正一分局晚間澄清。（資料照）

    立委陳昭姿今指出，她得到消息，警方被下令只要放人一步越過拒馬，就立刻拔官。北市中正一分局晚間澄清。（資料照）

    2025/09/01 19:07

    〔記者王冠仁／台北報導〕民眾黨日前舉辦「司法改革公民走讀」活動，期間黨主席黃國昌涉嫌率領群眾衝撞拒馬、和警方推擠，造成8名官警受傷，引起社會議論紛紛。民眾黨立委陳昭姿今指出，民眾黨請市議員去跟中正一分局溝通，沒想到得到的消息是，警方被下令只要放人一步越過拒馬，就立刻拔官；對此，中正一分局今晚發布澄清訊息，表明絕無此事。

    陳昭姿今天在立法院接受媒體訪問時說，請市議員去跟中正一分局溝通，回來就一句話，「上面說只要放人一步，就立刻拔官，我講話我負責」，只要有放人越過拒馬，就立刻拔官。

    「分局長陳瑞基未接獲任何指示」

    對此，中正一分局今晚表示，當天警方執行維安勤務，過程中均要求同仁依法行政、堅守崗位，分局長陳瑞基身為現場指揮官，從未接獲任何長官指示「放人一步就立刻拔官」之訊息。

    台北市警局昨也表示，此案已經報請台北地檢署檢察官指揮，其中民眾黨主席黃國昌涉嫌非法集會、對員警勒頸與推擠、破壞阻材，有違反集會遊行法及妨害公務行為，近期將傳喚他到案說明。警方目前也在逐一過濾、清查當天的相關蒐證影像，釐清還有哪些民眾推擠或攻擊員警、破壞阻材，再進一步約談。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播